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У сотрудников объектов питания в Минске из-за Европейских игр узнают, прививались ли они от кори
04.05.2019 15:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатели сообщили TUT.BY, что у работников Центрального района Минска, которые заняты на II Европейских играх, собирали данные о том, есть ли у них прививки от кори. Касалось это сотрудников объектов питания, проживания, тренировок и соревнований. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии объяснили, зачем это нужно.
Данные, по словам читателей, нужно было предоставить до 4 апреля.
В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что сейчас во многих странах сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по кори. А значит, во время II Европейских игр есть вероятность множественных заносов вирусов на территорию Минска. Вирусы могут распространиться среди восприимчивых лиц. Это значит, среди тех, кто не привит против кори и раньше ею не болел.
Специалисты предупреждают: у людей, которые участвуют в обслуживании гостей и участников II Европейских игр и не защищены от кори, высок риск подхватить инфекцию. Сюда относятся сотрудники объектов проживания, питания, проведения тренировок, соревнований.
— Чтобы предупредить осложнение эпидемиологической обстановки по кори, проводится работа по уточнению сведений о прививках против кори работников во всех районах Минска, — сообщают специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.
— Будет ли организована централизованная вакцинация сотрудников, у которых нет прививок от кори?
— На каждом объекте этот вопрос будет рассматриваться индивидуально, исходя из ряда факторов, в том числе и количества таких лиц, — пояснили эпидемиологи.
Напомним, на начало апреля 2019 года в Беларуси было
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У работников Центрального района Минска, которые заняты на II Европейских играх, собирали данные о том сделаны ли у них прививки от кори.
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