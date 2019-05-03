У сотрудников объектов питания в Минске из-за Европейских игр узнают, прививались ли они от кори

Источник материала: Tut.by

Читатели сообщили TUT.BY, что у работников Центрального района Минска, которые заняты на II Европейских играх, собирали данные о том, есть ли у них прививки от кори. Касалось это сотрудников объектов питания, проживания, тренировок и соревнований. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии объяснили, зачем это нужно.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Данные, по словам читателей, нужно было предоставить до 4 апреля.

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что сейчас во многих странах сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по кори. А значит, во время II Европейских игр есть вероятность множественных заносов вирусов на территорию Минска. Вирусы могут распространиться среди восприимчивых лиц. Это значит, среди тех, кто не привит против кори и раньше ею не болел.

Специалисты предупреждают: у людей, которые участвуют в обслуживании гостей и участников II Европейских игр и не защищены от кори, высок риск подхватить инфекцию. Сюда относятся сотрудники объектов проживания, питания, проведения тренировок, соревнований.

— Чтобы предупредить осложнение эпидемиологической обстановки по кори, проводится работа по уточнению сведений о прививках против кори работников во всех районах Минска, — сообщают специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

— Будет ли организована централизованная вакцинация сотрудников, у которых нет прививок от кори?

— На каждом объекте этот вопрос будет рассматриваться индивидуально, исходя из ряда факторов, в том числе и количества таких лиц, — пояснили эпидемиологи.

Напомним, на начало апреля 2019 года в Беларуси было зарегистрировано 45 лабораторно подтвержденных случаев кори. Из них 24 случая — завозные, остальные — связанные с ними. Случаи заболевания корью регистрировались во всех регионах страны. В 2018 году белорусские медики зарегистрировали 254 случая кори.