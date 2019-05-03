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Праздничная афиша 9 мая 2019 года, г Кировск

04.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Праздничная афиша 9 мая 2019 года, г Кировск

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

9 Мая 2019 года, г.Кировск

10.00 — Торжественный митинг-реквием «Память погибшим — наследство живым» у братской могилы воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, с возложением венков и цветов (ул.Гагарина).

Праздничное шествие с участием ветеранов Великой Отечественной вой­ны и труда, делегаций трудовых коллективов, организационных структур общественных объединений по ул.Кирова г.Кировска.

11.00 — Концертная театрализованная программа «Славе не мерк­нуть. Традициям жить!» (площадь им.С.М.Кирова).

10.00 — 15.00 — Театрализованная площадка «Незабываемые страницы военной летописи» (площадь им.С.М.Кирова); фронтовой кинотеатр под открытым небом «Победа» (демонстрация документальной хроники о событиях Великой Отечественной войны, художественных фильмов
о войне), полевая кухня (на площадке у Центра гигиены и эпидемиологии).

Площадка Центра досуга

9.00 — 10.00; 13.00 — 15.00 — Молодежная праздничная площадка «Памяти павших героев»; детская концертная площадка «Спасибо деду за Победу!».

Городской стадион

12.00 — 15.00 — Спортивные мероприятия под лозунгом: «Равнение — на Победу» — спортивные игры для детей и подростков; соревнования по шашкам, шахматам, дартсу, армрестлингу; футболу, мини-футболу «Кубок Победы», пляжному футболу и др.

Площадь им.С.М.Кирова

21.00 — 23.00 — Праздничный концерт «Салют победы в наших песнях и сердцах».

Центр досуга г.Кировска

23.00 — 02.00 — Праздничная дискотека с танцевально-развлекательной программой «Победный май. Цветущий май».

В течение дня будет работать выносная торговля, в городском парке — детские аттракционы: надувные горки, батут, продажа попкорна, сладкой ваты и др.

Приглашаем жителей района и гостей
посетить мероприятия!

 
 
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ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША 9 Мая 2019 года, г.Кировск 10.00 — Торжественный митинг-реквием «Память погибшим — наследство живым» у братской могилы воинов и партизан,...
 
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