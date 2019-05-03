С Днем Победы!

Источник материала: Кировец





Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Кировщины!

Примите искренние и сердечные поздравления с 74-й годовщиной победы

советского народа в Великой Отечественной войне!

С каждым годом Великая Отечественная война все дальше уходит в историю. Наш народ, перенесший немыслимые беды фашистской оккупации и познавший радость Великой Победы, всегда будет помнить, какая цена уплачена за мир и независимость. 9 мая 1945 года был днем гордости и славы, днем окончания страшной и жестокой войны.

Мы с благодарностью вспоминаем славный путь и героические подвиги советского солдата-победителя, склоняем головы в память о тех, кто отдал жизнь, защищая Отечество.

Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу, и славим тех, кто всем смертям назло превозмог невзгоды войны.

Выражаем искреннюю благодарность ветеранам за мужество и стойкость,

проявленные в годы Великой Отечественной войны. Ваши мудрость и бесценный опыт сегодня в руках молодого поколения, детей и внуков Победителей.

Крепкого вам здоровья, благополучия и долголетия, дорогие ветераны. Мира, добра и счастья всем жителям Кировщины!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.