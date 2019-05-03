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С Днем Победы!

04.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

С Днем Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Кировщины!

Примите искренние и сердечные поздравления с 74-й годовщиной победы
советского народа в Великой Отечественной войне!

С каждым годом Великая Отечественная война все дальше уходит в историю. Наш народ, перенесший немыслимые беды фашистской оккупации и познавший радость Великой Победы, всегда будет помнить, какая цена уплачена за мир и независимость. 9 мая 1945 года был днем гордости и славы, днем окончания страшной и жестокой войны.

Мы с благодарностью вспоминаем славный путь и героические подвиги советского солдата-победителя, склоняем головы в память о тех, кто отдал жизнь, защищая Отечество.
Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу, и славим тех, кто всем смертям назло превозмог невзгоды войны.

Выражаем искреннюю благодарность ветеранам за мужество и стойкость,
проявленные в годы Великой Отечественной войны. Ваши мудрость и бесценный опыт сегодня в руках молодого поколения, детей и внуков Победителей.

Крепкого вам здоровья, благополучия и долголетия, дорогие ветераны. Мира, добра и счастья всем жителям Кировщины!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Кировщины! Примите искренние и сердечные поздравления с 74-й годовщиной победы советского...
 
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