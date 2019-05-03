5 мая — День печати

Источник материала: Кировец





Уважаемые работники районной газеты «Кіравец»!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем печати!

Ваше издание имеет исключительное значение в общественно-политической и социальной жизни района, динамично развивается, оставаясь всегда интересным для людей разных поколений. Мы благодарим вас за добросовестный труд и вклад в развитие информационного пространства Кировщины.

Благодаря достоверной, объективной и качественной информации выстраивается диалог между властью и кировчанами, обеспечивается прозрачность деятельности органов государственной власти, формируется позитивный имидж Кировского района.

Искренне признательны вам за преданность своему делу, активную гражданскую позицию, оперативность и беспристрастность, действенную помощь в решении социально значимых задач.

Желаем вам вдохновения и ярких творческих работ. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.