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5 мая — День печати

04.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

5 мая — День печати

Уважаемые работники районной газеты «Кіравец»!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем печати!

Ваше издание имеет исключительное значение в общественно-политической и социальной жизни района, динамично развивается, оставаясь всегда интересным для людей разных поколений. Мы благодарим вас за добросовестный труд и вклад в развитие информационного пространства Кировщины.

Благодаря достоверной, объективной и качественной информации выстраивается диалог между властью и кировчанами, обеспечивается прозрачность деятельности органов государственной власти, формируется позитивный имидж Кировского района.

Искренне признательны вам за преданность своему делу, активную гражданскую позицию, оперативность и беспристрастность, действенную помощь в решении социально значимых задач.
Желаем вам вдохновения и ярких творческих работ. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники районной газеты «Кіравец»! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем печати! Ваше издание имеет...
 
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