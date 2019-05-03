ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После смерти 31-летней женщины в вип-отделении минского роддома завели уголовное дело

04.05.2019 17:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

СК завел уголовное дело в связи со смертью роженицы в вип-отделении 6 роддома Минска. Напомним, Валентина Захаревич умерла 22 августа 2018 года. Девушке был 31 год.


Фото: страница Валентины Захаревич в Facebook

— По окончанию проверки УСК по Минску было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 162 УК РБ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). В настоящее время производятся все необходимые следственные действия и экспертные исследования, — сообщил TUT.BY официальный представитель СК Сергей Кабакович.

Напомним, на 37-й неделе беременности молодая семья заключила договор на роды в вип-отделении 6-й больницы Минска. По словам родных, беременность у девушки протекала нормально, и родила она почти в срок — за несколько дней до него.

Хронология событий была такая: 17 августа прошлого года у Валентины начались схватки. Ночью с 17 на 18 августа девушка, по словам ее мужа, не спала, мучилась, практически то же самое было и на следующую ночь. 19 августа ее привезли в роддом, где она снова не могла уснуть от болей. 20 августа ее перевели в вип-отделение. В этот же день она родила мальчика.

Супруг Валентины Захаревич рассказывал, что когда зашел в родзал, там было много врачей, его жена на тот момент еще была в сознании. Однако, через некоторое время, когда он снова пришел навестить Валентину, у нее был бело-синий цвет лица, синие губы. При нем ее начало трясти и следующее, что он увидел, как девушке запускают сердце.

— Еще двое суток жена провела в коме. Никакой точной информации не было: сначала говорили одно, потом второе. Говорили, что она в искусственной коме, что околоплодные воды попали в кровь и это вызвало такую реакцию, и вот мы боремся.

24 августа девушку похоронили.

Родные не понимали, как Валентину отправили рожать саму и не делали кесарево, учитывая, что у нее достаточно крупный плод. УЗИ показывало, что вес плода 4700 граммов.

—  Куда смотрели врачи? Она первороженица, ей 31 год, ребенок — 4700 граммов, при этом она носила одежду размера S с ростом 171 см и весила примерно 60 кг, — говорил ее муж.

Тогда в 6-й городской клинической больнице комментировали, что у роженицы околоплодные воды попали в кровоток. А в современном акушерстве при такой патологии летальный исход превышает 90%.

— Я до сих пор не верю в произошедшее, потому что считаю, что в XXI веке невозможно потерять человека в родах, — говорил муж девушки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК завел уголовное дело в связи со смертью роженицы в вип-отделении 6 роддома Минска.
 
Новости дня
Новости общества
 
У Казулічах прайшоў урачысты мітынг «Забыццё не кранае герояў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика