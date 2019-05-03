Почему на Радуницу не стоит нести на кладбище искусственные цветы и чем их можно заменить

Источник материала: Tut.by

Минприроды, экологи и представители православной церкви призывают белорусов не украшать на Радуницу могилы пластиковыми цветами. Чем такие цветы можно заменить и главное — зачем?



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Проблема искусственных цветов не только экологическая, но и связана с привычками»

Каждый год после Радуницы на свалки вывозят около 1 млн пластиковых цветов. А они разлагаются — от 100 до 500 лет. Перед праздником Минприроды призвал белорусов не украшать могилы родных и близких такими цветами и заменить их на живые. Те же цветы в горшках, кустарники, газонную траву, свечи и ленты из ткани.

Каждый год об этом говорят и экологи. Они неустанно объясняют, чем опасны искусственные цветы. В Центре экологических решений рассказывают, что искусственные цветы делают из синтетических материалов. Например, лепестки могут быть из полиэстера, латекса, органзы. При этом их могут обрабатывать химическими веществами, чтобы те дольше сохраняли свой внешний вид.

Сами бутоны могут быть из ПВХ, их сердцевина, допустим, из окрашенного пенопласта. По словам экологов, если пенопласт нагреть, то он может выделять канцерогенное вещество стирол.

Когда такие искусственные цветы выбрасывают, их свозят на свалку. Переработать их нельзя.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Сергей Юшкевич, специалист Центра экологических решений, объясняет, что, безусловно, экологично приносить на могилы рассаду живых цветов и ее там высадить.

— Заменить искусственные цветы живыми в течение всего года, конечно, не получится. Живые могут засохнуть, и зимой тоже все хотят, чтобы было красиво. Но проблема искусственных цветов не только экологическая, но и связана с привычками белорусов. Это не традиция, потому что привычка украшать кладбища искусственными цветами появилась только в 90-е годы.

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская тоже считает , что искусственные цветы — это, скорее, практичный подход, чем глубокая традиция.

— Это цветы, которые долго стоят, они хорошо сохраняют форму. Если люди привозят их на Радуницу, они могут простоять до Троицы, а какие-то — до осенних Дедов, — говорила она.

По ее словам, как правило, на кладбищах в Беларуси сажали живые цветы.

— После войны это были «браткі», анютины глазки. Вообще у белорусов к анютиным глазкам отношение особенное, с этими цветами связаны сильные легенды. Понятно, что на кладбищах высаживали неприхотливые, жизнестойкие цветы. Например, что-то из ирисовых, у нас их называют «кочетки». С собой приносили вербу. Крепкими были традиции сажать у могилки деревце — березу, рябинку… Эти традиции нашли отражение в народных песнях, — говорила она.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Есть еще один момент, который, возможно, мог бы мотивировать украшать кладбища живыми цветами: если бы была услуга ухода за могилой, если родные умершего живут далеко. Ведь именно из-за невозможности часто навещать кладбище люди часто и ставят там искусственные цветы.

— Но с чьей стороны должна быть такая инициатива? Со стороны КБО (комбината бытового обслуживания. — Прим. TUT.BY), государства? Тут вопрос.

«Важно, чтобы сохранялась память и понимание мест упокоения как мест сакральных»

В этом году церковный приход Николая Японского в Минске запустил акцию «Живая память — живые цветы!». Ее суть в отказе от пластиковых цветов на кладбищах. Все желающие могут купить в приходе живые цветы в горшочках, а специалисты по садовому мастерству советуют, какие лучше подойдут для кладбища.

Павел Сердюк, настоятель храма Николая Японского в Минске, рассказывает, что идея акции — итог совместного интеллектуального творчества в их приходе. При этом это не первая экологическая инициатива. Например, при приходе есть экологическая тропа, она находится в северо-восточной части парка Уго Чавеса.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Павел Сердюк рассказывает, что крест на могиле — это уже ее главное украшение.

— Могила православного христианина увенчивается крестом. Это символ страдания, смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Это семейный алтарь.

По его словам, правильно ухаживать за могилой близкого человека — это в первую очередь прийти на нее и помолиться.

— Важно, чтобы на могиле были символы воскресения. А они всегда связаны с пробуждающейся растительностью, красивыми цветами, тем, что возвышает человека. Это может быть лампадка, которую мы зажигаем во время молитвы.

Протоиерей Павел Сердюк за более чем 15 лет, когда он как священник напутствует в последний путь тела усопших, сделал вывод:

— Вся эта индустрия искусственных цветов и венков — увековечивание памяти не усопших, а демонстрация отношения живых к усопшим. Мне это напоминает ярмарку тщеславия. Если бы эти венки еще были произведением искусства, но это и с эстетической точки зрения выглядит отвратительно. Они, конечно, долго хранятся и не нужно ходить на могилы, живые же цветы требуют ухода… В то же время слоган нашей акции такой: «Живая память — живые цветы!» — утверждение того, что это наша забота о любимых людях, о тех, кто дал нам жизнь, кто оказал большое влияние и открыл дорогу, помог пройти личностное становление в этом мире. Кладбища для нас — места святые, это не место утилизации. Нам очень важно, чтобы сохранялась память и понимание мест упокоения, кладбищ и колумбариев как мест сакральных.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Настоятель храма объясняет, что они при своем приходе организовали только место, где можно приобрести живые цветы в горшочках. К акции подключились предприниматели, которые разводят такие цветы.

— Мы считаем этот шаг действенным, потому что надо подавать добрые примеры и помогать человеку возвышаться, задуматься над жизнью и осознать свое отношение к окружающей природе.

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