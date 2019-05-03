План мероприятий, посвященных Дню Победы — 2019

Источник материала: Асiповiцкi край

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

4-9 мая

— торжественные митинги, церемонии возложения цветов и венков к памятникам и обелискам, воинским захоронениям организациями района

4 мая, г. Осиповичи

— 11.00, сквер по ул. Абросимова — торжественный митинг, возложение цветов и венков к памятнику на братской могиле партизан Великой Отечественной войны; прием в пионеры и члены ОО «БРСМ»; велопробег по местам боевой славы (сквер по ул. Абросимова – Замошье – Осиповичи)

— 12.00, кинотеатр «Родина» — благотворительный показ фильма ко Дню Победы «Солдатик»

8 мая, г. Осиповичи

— 15.00, МПЦ «Ровесник» — концертная программа «Мир нашей стране» национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга

9 мая, г. Осиповичи

— 09.30, площадь им. Ленина — районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Великой Победы и памяти Героя Советского Союза Б.М.Дмитриева

— 10.00-20.00 — обзорные полеты над Осиповичским районом на воздушных судах Бобруйского аэроклуба ДОСААФ

— 11.00, площадь им. Ленина — шествие памяти победителей в Великой Отечественной войне, трудовых коллективов, учащихся, жителей и гостей города «Беларусь помнит»

— мемориальный комплекс «Аллея героев» — торжественный митинг; прием в пионеры и члены ОО «БРСМ»

Центральный городской парк:

— 11.00 — работа выездной торговли и народных подворий; выставка народных промыслов и ремесел

— 12.00 — работа полевой кухни «Солдатская каша»; физкультурно-спортивные мероприятия; тематическая программа «Он. Она. И война»; региональный фестиваль народного творчества «Веснавыя колеры»

— 20.00-23.00 — вечерняя танцевально-развлекательная программа.



