Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом

Источник материала: Асiповiцкi край

Сегодня в сквере по ул. Абросимова прошёл торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Осиповчане возложили цветы и венки к памятнику на братской могиле партизан Великой Отечественной войны. Почтить память тех, кто боролся за мирное небо, пришёл и один из 11 живущих в нашем районе ветеранов Великой Отечественной войны Михаил Павлович Подвойский.













Подрастающему поколению сегодня повязали пионерские галстуки, а также вручили билеты ОО «БРСМ». А после завершения торжественного митинга осиповичская молодежь, представители райисполкома, общественных объединений района отправились в организованный райкомом «БРСМ» велопробег по местам боевой славы (сквер по ул. Абросимова – Замошье – Осиповичи).























Фото Марии ТАЛЕЙКО.

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