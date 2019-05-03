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Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом

04.05.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Сегодня в сквере по ул. Абросимова прошёл торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Осиповчане возложили цветы и венки к памятнику на братской могиле партизан Великой Отечественной войны. Почтить память тех, кто боролся за мирное небо, пришёл и один из 11 живущих в нашем районе ветеранов Великой Отечественной войны Михаил Павлович Подвойский.

Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом
 Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом
Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом
Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом
 Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом

Подрастающему поколению сегодня повязали пионерские галстуки, а также вручили билеты ОО «БРСМ». А после завершения торжественного митинга осиповичская молодежь, представители райисполкома, общественных объединений района отправились в организованный райкомом «БРСМ» велопробег по местам боевой славы (сквер по ул. Абросимова – Замошье – Осиповичи).


Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом
Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом
Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом
Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом
Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом

Фото Марии ТАЛЕЙКО.

Больше фото — на наших страницах в «Одноклассниках» и «Вконтакте».

 
 
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Сегодня в сквере по ул. Абросимова прошёл торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Осиповчане возложили цветы и венки к памятнику на...
 
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