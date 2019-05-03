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Торжественный митинг, посвященный Великой Победе, осиповчане продолжили велопробегом
04.05.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Сегодня в сквере по ул. Абросимова прошёл торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Осиповчане возложили цветы и венки к памятнику на братской могиле партизан Великой Отечественной войны. Почтить память тех, кто боролся за мирное небо, пришёл и один из 11 живущих в нашем районе ветеранов Великой Отечественной войны Михаил Павлович Подвойский.
Подрастающему поколению сегодня повязали пионерские галстуки, а также вручили билеты ОО «БРСМ». А после завершения торжественного митинга осиповичская молодежь, представители райисполкома, общественных объединений района отправились в организованный райкомом «БРСМ» велопробег по местам боевой славы (сквер по ул. Абросимова – Замошье – Осиповичи).
Фото Марии ТАЛЕЙКО.
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Сегодня в сквере по ул. Абросимова прошёл торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Осиповчане возложили цветы и венки к памятнику на...
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