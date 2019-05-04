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В Цирине состоялся митинг-реквием «Во имя жизни на земле»

04.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На Кореличчине дан старт мероприятиям, посвящённым Дню победы. Сегодня, 4 мая, в агрогородке Цирин прошёл митинг-реквием «Во имя жизни на земле».

В Цирине состоялся митинг-реквием «Во имя жизни на земле»

В Цирине состоялся митинг-реквием «Во имя жизни на земле»

В Цирине состоялся митинг-реквием «Во имя жизни на земле»

Виктория КОСТЮК
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На Кореличчине дан старт мероприятиям, посвящённым Дню победы. Сегодня, 4 мая, в агрогородке Цирин прошёл митинг-реквием «Во имя жизни на
 
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