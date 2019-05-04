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Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

04.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

В Кореличском районе дан старт праздничным мероприятиям, посвящённым Дню Победы. Сегодня в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» проведена автоакция «Гвоздика», в которой приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Евгений Пархомович, активист Молодёжного совета Кореличского районного объединения профсоюзов Дмитрий Ненартович.

В маршрут автоакции «Гвоздика» вошли адреса тех людей, которые завоевали мирное будущее для потомков. В военных гимнастёрках с гвоздиками в руках и открытками с тёплыми поздравлениями молодёжь поблагодарила ветеранов Великой Отечественной войны за победу и спокойную жизнь на земле.

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Шевко из агр. Красное встретил гостей во дворе дома. Несмотря на преклонный возраст, Пётр Иосифович активен и позитивен. Вот и сегодня он примет участие в митинге возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в агр. Красное. К поздравлениям присоединились директор Центра социального обслуживания населения Кореличского района Инесса Семибратова и специалисты Центра.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

К подножию памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в агр. Красное участники автоакции «Гвоздика» возложили цветы.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Следующим пунктом маршрута стал мемориальный комплекс «Звезда», где участники возложили цветы и почтили память погибших воинов.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Блокадница Ленинграда Зинаида Лещинская из д. Загорье также услышала многочисленные слова благодарности за пережитые испытания.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Искренне обрадовалась гостям ветеран войны Анастасия Гришина.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Ежегодно Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравляет Анастасию Яковлевну с Днём Победы.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Далее маршрут лежал к Владимиру Константиновичу Плиско из д. Минаки Райцевского сельсовета. Поздравить с приближающимся праздником приехали начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО ОО «Белорусский союз женщин» Инна Санчук, начальник обособленной группы военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов Сергей Шалин и председатель районной ветеранской организации Нина Ефремова.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Не осталась без внимания и ветеран Великой Отечественной войны Ольга Иосифовна Хиневич из д. Кожево Жуховичского сельского Совета.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Тёплые слова поздравлений с Днём победы услышал и Михаил Николаевич Харута из агр. Оюцевичи Мирского сельсовета.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Заглянули участники автоакции «Гвоздика» и к Павлу Иосифовичу Бычко из г.п. Мир, которому также пожелали долголетия и бодрости духа.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

В завершение акции  начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инна Санчук и начальник обособленной группы военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов Сергей Шалин возложили цветы к памятнику в д. Песочная.

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

Оксана Януш, Виктория КОСТЮК
Фото авторов

 
 
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В Кореличском районе дан старт праздничным мероприятиям, посвящённым Дню Победы. Сегодня в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» проведена автоакция...
 
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