Участники автоакции «Гвоздика» поздравили ветеранов войны с Великой Победой

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В Кореличском районе дан старт праздничным мероприятиям, посвящённым Дню Победы. Сегодня в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» проведена автоакция «Гвоздика», в которой приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Евгений Пархомович, активист Молодёжного совета Кореличского районного объединения профсоюзов Дмитрий Ненартович.

В маршрут автоакции «Гвоздика» вошли адреса тех людей, которые завоевали мирное будущее для потомков. В военных гимнастёрках с гвоздиками в руках и открытками с тёплыми поздравлениями молодёжь поблагодарила ветеранов Великой Отечественной войны за победу и спокойную жизнь на земле.

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Шевко из агр. Красное встретил гостей во дворе дома. Несмотря на преклонный возраст, Пётр Иосифович активен и позитивен. Вот и сегодня он примет участие в митинге возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в агр. Красное. К поздравлениям присоединились директор Центра социального обслуживания населения Кореличского района Инесса Семибратова и специалисты Центра.













К подножию памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в агр. Красное участники автоакции «Гвоздика» возложили цветы.

















Следующим пунктом маршрута стал мемориальный комплекс «Звезда», где участники возложили цветы и почтили память погибших воинов.













Блокадница Ленинграда Зинаида Лещинская из д. Загорье также услышала многочисленные слова благодарности за пережитые испытания.









Искренне обрадовалась гостям ветеран войны Анастасия Гришина.









Ежегодно Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравляет Анастасию Яковлевну с Днём Победы.









Далее маршрут лежал к Владимиру Константиновичу Плиско из д. Минаки Райцевского сельсовета. Поздравить с приближающимся праздником приехали начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО ОО «Белорусский союз женщин» Инна Санчук, начальник обособленной группы военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов Сергей Шалин и председатель районной ветеранской организации Нина Ефремова.













Не осталась без внимания и ветеран Великой Отечественной войны Ольга Иосифовна Хиневич из д. Кожево Жуховичского сельского Совета.









Тёплые слова поздравлений с Днём победы услышал и Михаил Николаевич Харута из агр. Оюцевичи Мирского сельсовета.





Заглянули участники автоакции «Гвоздика» и к Павлу Иосифовичу Бычко из г.п. Мир, которому также пожелали долголетия и бодрости духа.













В завершение акции начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инна Санчук и начальник обособленной группы военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов Сергей Шалин возложили цветы к памятнику в д. Песочная.









Оксана Януш, Виктория КОСТЮК

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