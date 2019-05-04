Как будут работать упрощенные пункты пропуска на границе в майские выходные и на Радуницу

Источник материала: Tut.by

Для удобства жителей приграничных территорий на Радуницу и в период майских выходных будут работать пункты упрощенного пропуска. О режиме их работы сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

На границе с Литвой:

«Мольдевичи» («Адутишкис») — с 6 по 9 мая с 8.00 до 20.00; «Геранены» («Кракунай») — 7 мая с 11.00 до 17.00; «Пицкуны» («Норвилишкес») — 7 мая с 12.00 до 17.00 (пропуск будет осуществляться только в пешем порядке); «Дотишки» («Эйшишкес» «Петюлевцы» («Ракай») — 7, 10, 11 и 12 мая с 11.00 до 17.00.

На границе с Латвией:

«Гаврилино» («Мейкшаны») — с 4 по 9, а также 11 и 12 мая работает по заявкам с 9.00 до 17.00; «Плюсы» («Каплава») работает в эти же дни с 9.00 до 19.00; «Видзы» (Твярячус) работает постоянно круглосуточно.

На границе с Украиной:

«Глушкевичи» (Будки-Каменские) с 6 по 9 мая с 9.00 до 17.00; «Запесочье» (Лучанки) — 5 мая с 8.00 до 17.00; «Ольманы» («Переброды») — 4, 5, 9 мая с 9.00 до 19.00; «Трушино» («Вичевка») — ежедневно с 8.00 до 20.00; на направлении Дзержинск — Познань в районе урочища Селище 4 и 5 мая с 9.00 до 18.00; «Отчин» («Гута») — 5, 7, 9 мая с 9.00 до 17.00; «Сушитница» («Тур») — ежедневно с 8.00 до 20.00; «Поддобрянка» («Добрянка»), «Глыбоцкое» («Ильмовка») и «Андреевка» («Деревины») — ежедневно с 07.00 до 20.00.

«Необходимо учитывать, что в указанных пунктах упрощенного пропуска пересечение границы разрешено только гражданам, постоянно проживающим на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт, а на границе с ЕС — еще и визу. Кроме того, границу с Украиной можно пересекать только пешком или на велосипеде», — пояснили в ведомстве.

При этом в данных пунктах пропуска есть только пограничный контроль, поэтому можно перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные специальным перечнем.