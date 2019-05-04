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Основной акцент на индивидуальное строительство

05.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На заседании районного исполнительного комитета тема стратегии развития жилищного строительства вышла на первый план. Так, нуждающимся в улучшении жилищных условий предложат типовые проекты домов для индивидуального строительства. По мнению главы района Андрея Горбачева, это позволит удешевить жилье и значительно сократить количество очередников в первую очередь из числа многодетных.

Основной акцент на индивидуальное строительство

К слову, перспективность именно индивидуального жилищного строительства подтверждается конкретными цифрами. Только за первый квартал текущего года в районе введено в эксплуатацию 1 439 квадратных метров жилья, возведенных индивидуальными застройщиками, что составило 72% к доведенному годовому заданию по индивидуальному жилищному строительству. Объем строительно-монтажных работ по индивидуальному жилищному строительству составил 1 636 тысяч рублей.
Кроме того, по Указу Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» за первый квартал АСБ «Беларусбанк» уже выдано 26 семьям кредитных ресурсов в размере 528,4 тысячи рублей для строительства (реконструкции) жилых помещений (одноквартирных жилых домов), из них 23 многодетные семьи, 2 – молодые и 1 – со статусом ребенок-сирота. Причем строительство ведется не только в райцентре, но и в Губичах, Дуравичах, Кошелеве, Кривске, Пенчине, Уваровичах и Коммунаре.
В настоящее время многодетными семьями в микрорайоне индивидуальной жилой застройки Молодежный г. Буда-Кошелево ведется строительство 10 одноквартирных жилых домов, в том числе по типовым проектам, что существенно удешевляет строительство за счет экономии на разработке проектно-сметной документации. Кстати, в ближайшее время альбомы типовых проектов индивидуальных жилых домов появятся в каждом сельисполкоме. Их подготовит отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, а воспользоваться подходящим проектом сможет любой нуждающийся в улучшении жилищных условий совершенно бесплатно.
Как сообщил заместитель председателя райисполкома Евгений Лисейчиков, на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Буда-Кошелевском районе стоит 191 многодетная семья. С целью безусловного выполнения поручения Главы государства по обеспечению многодетных семей жильем уже проведена определенная работа. В частности, 2 семьи улучшили свои жилищные условия в первом квартале текущего года путем строительства или реконструкции индивидуального жилья с господдержкой, еще 60 семей построят квартиры в жилом доме в г. Буда-Кошелево, 20 семей открыли кредитные линии на строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов, 30 – занимаются оформлением земельных участков, разработкой проектно-сметной документации для индивидуального жилищного строительства, у 79-ти есть возможность улучшить жилищные условия путем строительства квартир в двух 40-квартирных жилых домах в Коммунаре и Узе. Также проработан вопрос строительства коммерческого жилья на территории района. Сформировано 197 дополнительных участков для индивидуального жилищного строительства.
Ирина ПАЛУБЕЦ
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На заседании районного исполнительного комитета тема стратегии развития жилищного строительства вышла на первый план. Так, нуждающимся в улучшении...
 
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