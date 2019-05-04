ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники автомотопробега проехали по памятным местам Пинского района

05.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Участники автомотопробега проехали по памятным местам Пинского района
В Пинском районе прошел автомотопробег «Память-2019. Без срока давности», посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участники автомотопробега побывали у мемориала жертвам Холокоста, памятного знака первого боя партизан в годы Великой Отечественной войны в д. Посеничи, посетили  братскую могилу расстрелянных фашистами в марте 1943 года жителей д. Любель и братскую могилу расстрелянных в марте того же года жителей д. Купятичи, а также братские могилы советских воинов и партизан в д. Пинковичи и воинов, погибших при освобождении г. Пинска в городском парке культуры.

К могилам погибших легли венки и живые цветы.

Фоторепортаж Натальи МИЛЕВСКОЙ.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В деревне Дубое возрождается католическая святыня – каплица Воздвижения Святого Креста
Новости дня
Новости общества
 
«Не представляется возможным». Власти запретили шествие «Бессмертного полка» в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика