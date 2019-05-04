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Участники автомотопробега проехали по памятным местам Пинского района
05.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Участники автомотопробега побывали у мемориала жертвам Холокоста, памятного знака первого боя партизан в годы Великой Отечественной войны в д. Посеничи, посетили братскую могилу расстрелянных фашистами в марте 1943 года жителей д. Любель и братскую могилу расстрелянных в марте того же года жителей д. Купятичи, а также братские могилы советских воинов и партизан в д. Пинковичи и воинов, погибших при освобождении г. Пинска в городском парке культуры.
К могилам погибших легли венки и живые цветы.
Фоторепортаж Натальи МИЛЕВСКОЙ.
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