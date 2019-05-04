Участники автомотопробега проехали по памятным местам Пинского района

Источник материала: Полесская правда



В Пинском районе прошел автомотопробег «Память-2019. Без срока давности», посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участники автомотопробега побывали у мемориала жертвам Холокоста, памятного знака первого боя партизан в годы Великой Отечественной войны в д. Посеничи, посетили братскую могилу расстрелянных фашистами в марте 1943 года жителей д. Любель и братскую могилу расстрелянных в марте того же года жителей д. Купятичи, а также братские могилы советских воинов и партизан в д. Пинковичи и воинов, погибших при освобождении г. Пинска в городском парке культуры.

К могилам погибших легли венки и живые цветы.

Фоторепортаж Натальи МИЛЕВСКОЙ.