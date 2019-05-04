В деревне Дубое возрождается католическая святыня – каплица Воздвижения Святого Креста

Источник материала: Полесская правда

Деревня Дубое – особенное место на карте Пинщины. Здесь сохранилась старинная каплица, которую называют сердцем уникального паркового комплекса и одной из главных достопримечательностей Пинского района.



Каплица Воздвижения Святого Креста была построена в 18 веке совместными усилиями прихожан, среди которых была местная знать (семья Альбрехта Радзивилла, Адама Нарушевича и других), а также благодаря стараниям монахов-иезуитов. Именно они основали здесь в 1635 году монастырь и деревянный костел, вместо которого позже была построена известная нам каменная каплица. После ликвидации монастыря иезуитов каплица продолжала функционировать как приходской храм. Позже храм был переделан под узел связи, а потом и вовсе закрыт.





Сегодня старинная каплица, которая внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, переживает обновление. В сентябре 2018 года здание было передано Пинской епархии Римско-католической Церкви в Беларуси, и недавно здесь начались реставрационные работы.

– Первое, что необходимо было сделать, чтобы спасти каплицу от разрушения – восстановить крышу. Стараниями Пинского райисполкома в 2016-2017 годах был произведен ремонт кровельной системы, но не хватило средств на покрытие. Поэтому после передачи каплицы католической епархии, за средства, собранные в приходах, были завершены работы по ремонту крыши. В преддверии Пасхи по католическому календарю кровельную систему накрыли специальным покрытием, проведены работы по защите креста на каплице от коррозии, установлена система отливов, а также молниезащита, – рассказал ксендз Андрей Рылко, канцлер Пинской католической епархии.

Каждый этап работы и используемые материалы согласовываются с Министерством культуры, местными органами власти. Самая главная задача – укрыть храм от дождя, снега, подтеков влаги – уже выполнена. Следующие этапы – сохранение и защита фундаментов, стен, восстановление окон.

– Конечно же, местные прихожане, паломники и туристы не могут дождаться момента, когда в каплице будет восстановлен алтарь, появятся иконы, вознесутся молитвы. Для верующих людей самое главное, чтобы храм опять стал святым местом, где каждый посетитель мог бы встретиться с Богом. Надеемся, что в скором времени мы сможем провести в каплице первое, после семидесяти лет перерыва, богослужение и вернем храму былую красоту. По приходам объявлен сбор средств на восстановление дубойской святыни, – говорит Андрей Рылко.



Чтобы храм опять радовал и верующих, и туристов, нужны большие финансовые средства. Местные прихожане, а также общины из разных уголков Пинской епархии стараются поддержать восстановление храма. Пока что этих пожертвований мало, чтобы начинать какие-либо серьезные дальнейшие работы. Поэтому Пинская католическая епархия просит всех людей, понимающих важность сохранения культурного, исторического и духовного наследия, помочь своими пожертвованиями восстановить жемчужину Полесья – величественную каплицу в Дубойском парке.