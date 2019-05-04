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В деревне Дубое возрождается католическая святыня – каплица Воздвижения Святого Креста
05.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Деревня
– Первое, что необходимо было сделать, чтобы спасти каплицу от разрушения – восстановить крышу. Стараниями Пинского райисполкома в 2016-2017 годах был произведен ремонт кровельной системы, но не хватило средств на покрытие. Поэтому после передачи каплицы католической епархии, за средства, собранные в приходах, были завершены работы по ремонту крыши. В преддверии Пасхи по католическому календарю кровельную систему накрыли специальным покрытием, проведены работы по защите креста на каплице от коррозии, установлена система отливов, а также молниезащита, – рассказал ксендз Андрей Рылко, канцлер Пинской католической епархии.
Каждый этап работы и используемые материалы согласовываются с Министерством культуры, местными органами власти. Самая главная задача – укрыть храм от дождя, снега, подтеков влаги – уже выполнена. Следующие этапы – сохранение и защита фундаментов, стен, восстановление окон.
– Конечно же, местные прихожане, паломники и туристы не могут дождаться момента, когда в каплице будет восстановлен алтарь, появятся иконы, вознесутся молитвы. Для верующих людей самое главное, чтобы храм опять стал святым местом, где каждый посетитель мог бы встретиться с Богом. Надеемся, что в скором времени мы сможем провести в каплице первое, после семидесяти лет перерыва, богослужение и вернем храму былую красоту. По приходам объявлен сбор средств на восстановление дубойской святыни, – говорит Андрей Рылко.
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