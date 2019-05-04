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«Не представляется возможным». Власти запретили шествие «Бессмертного полка» в Витебске
05.05.2019 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Члены партии «Справедливый мир» подавали заявку на проведение в Витебске на День Победы шествия-акции «Бессмертный полк». Власти отказали в этом с формулировкой: «не представляется возможным». Об этом
«Включение в план мероприятий по случаю празднования Дня Победы шествия жителей города „Бессмертный полк“ не представляется возможным. Поэтому предлагаем вам с портретами ветеранов войны присоединиться к акции „Беларусь помнит“, которая пройдет в Витебске 9 мая в 10 часов», — говорится в ответе городской администрации.
По мнению Вадима Кузьмина, разница между акциями «Беларусь помнит» и «Бессмертный полк» — небольшая: дело разве что в названии. Активист добавил, что обязательно придет на площадь Победы 9 мая.
«В знак всенародной благодарности поколению победителей приглашаем всех прийти 9 мая на площадь Победы с портретами участников Великой Отечественной войны и присоединиться к республиканской акции памяти «Беларусь помнит», а также вместе исполнить песни, которые каждому из нас дороги: «Поклонимся великим тем годом» и «День Победы», — говорится в
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Власти предлагают горожанам присоединиться к акции «Беларусь помнит».
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