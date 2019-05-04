«Не представляется возможным». Власти запретили шествие «Бессмертного полка» в Витебске

Источник материала: Tut.by

Члены партии «Справедливый мир» подавали заявку на проведение в Витебске на День Победы шествия-акции «Бессмертный полк». Власти отказали в этом с формулировкой: «не представляется возможным». Об этом «Віцебскай вясне» сообщил активист партии Вадим Кузьмин — 4 мая он получил ответ из горисполкома.

«Включение в план мероприятий по случаю празднования Дня Победы шествия жителей города „Бессмертный полк“ не представляется возможным. Поэтому предлагаем вам с портретами ветеранов войны присоединиться к акции „Беларусь помнит“, которая пройдет в Витебске 9 мая в 10 часов», — говорится в ответе городской администрации.

По мнению Вадима Кузьмина, разница между акциями «Беларусь помнит» и «Бессмертный полк» — небольшая: дело разве что в названии. Активист добавил, что обязательно придет на площадь Победы 9 мая.

«В знак всенародной благодарности поколению победителей приглашаем всех прийти 9 мая на площадь Победы с портретами участников Великой Отечественной войны и присоединиться к республиканской акции памяти «Беларусь помнит», а также вместе исполнить песни, которые каждому из нас дороги: «Поклонимся великим тем годом» и «День Победы», — говорится в анонсе акции на сайте горисполкома.

«Бессмертный полк» — международное общественное движение «по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны». Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны. Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 году в российском Томске. В Беларуси акция проходит с 2012 года. И ежегодно — по всему миру. В этом году столичная мэрия согласовала акцию «Бессмертного полка» на 9 мая, но изменила место ее проведения. Президент Беларуси не раз комментировал акцию. В марте 2019-го он заявил : «Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. <…> Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею. Помните? <…> Почему мы должны бросить свое «Беларусь помнит» и схватиться за «Бессмертный полк»?» — задался тогда вопросом Александр Лукашенко.