5 мая – «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГИГИЕНЫ РУК»

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В то время как в медицинских учреждениях обязательна последовательная дезинфекция рук, в повседневной жизни, как правило, достаточно простого мытья, чтобы удалить потенциально болезнетворные микробы. Однако большое значение имеет, чтобы мытье рук было регулярным, основательным и правильным. Если Вы хотите достичь надежной защиты от опасности инфицирования, то недостаточно недолго подержать пальцы под текущей водой. Руки следует мыть в течение 30 секунд и с достаточным количеством мыла, не забывая при этом о поверхности рук, промежутках между пальцами и кончиках пальцев. Этому простому правилу гигиены часто уделяется недостаточно внимания.

Правильное высушивание также часто недооценивается, а ведь влажные руки могут переносить в 1000 раз больше микробов, чем сухие. Микробы чувствуют себя хорошо там, где тепло и влажно. Поэтому важно полностью высушить руки после мытья, лучше всего с помощью хорошо впитывающего влагу бумажного полотенца. С точки зрения гигиеничности бумажные полотенца лучше всего, так как они быстро высушивают руки, и при вытирании удаляются остальные микробы.

КТО ОСНОВАТЕЛЬНО И РЕГУЛЯРНО МОЕТ СВОИ РУКИ, ТОТ ЗАЩИЩАЕТ СЕБЯ И ДРУГИХ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ!

Валеолог УЗ Борисовская больница №2» Вышедко Т.Г.