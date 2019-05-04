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5 мая – «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГИГИЕНЫ РУК»

05.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 В то время как в медицинских учреждениях обязательна последовательная дезинфекция рук, в повседневной жизни, как правило, достаточно простого мытья, чтобы удалить потенциально болезнетворные микробы. Однако большое значение имеет, чтобы мытье рук было регулярным, основательным и правильным. Если Вы хотите достичь надежной защиты от опасности инфицирования, то недостаточно недолго подержать пальцы под текущей водой. Руки следует мыть в течение 30 секунд и с достаточным количеством мыла, не забывая при этом о поверхности рук, промежутках между пальцами и кончиках пальцев. Этому простому правилу гигиены часто уделяется недостаточно внимания.

   Правильное высушивание также часто недооценивается, а ведь влажные руки могут переносить в 1000 раз больше микробов, чем сухие. Микробы чувствуют себя хорошо там, где тепло и влажно. Поэтому важно полностью высушить руки после мытья, лучше всего с помощью хорошо впитывающего влагу бумажного полотенца. С точки зрения гигиеничности бумажные полотенца лучше всего, так как они быстро высушивают руки, и при вытирании удаляются остальные микробы.

   КТО ОСНОВАТЕЛЬНО И РЕГУЛЯРНО МОЕТ СВОИ РУКИ, ТОТ ЗАЩИЩАЕТ СЕБЯ И ДРУГИХ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ!

 

Валеолог УЗ Борисовская больница №2»         Вышедко Т.Г.

 
 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провозгласила 5 мая Всемирным днем гигиены рук. Дата 5.5. символизирует по 5 пальцев на каждой из рук человека.
 
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