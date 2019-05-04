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На областном Совете по демографической безопасности проанализировали показатели здоровья населения Гродненщины

05.05.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На областном Совете по демографической безопасности проанализировали показатели здоровья населения Гродненщины

В области продолжает снижаться смертность, в том числе среди людей трудоспособного возраста и детей. 

Но при этом наблюдается  отрицательная динамика естественного прироста населения, на которую влияет прежде всего уровень рождаемости. Отличается картина   по районам области: в некоторых из них демографические показатели не могут не вызывать озабоченности. Как отметила первый заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Наталья Антонович, одна из причин этого – недостаточная предупредительная и профилактическая работа. Диспансеризация населения, забота о здоровье старшего поколения и другие направления по раннему выявлению проблем со здоровьем должны быть усилены. Важный фактор, влияющий на демографическую ситуацию, – вредные привычки. Несмотря на то, что случаев случайного отравления спиртными напитками в регионе стало меньше, увеличилось количество болезней, которые они провоцируют.

На областном Совете по демографической безопасности проанализировали показатели здоровья населения Гродненщины

– Это повод говорить о необходимости усиления идеологической и воспитательной работы, в первую очередь в трудовых коллективах, – подчеркнул заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Нужно повлиять на человека как можно раньше, как только он начинает поддаваться пагубным привычкам. Важно сделать акцент на пропаганде здорового образа жизни и создать все условия, чтобы люди могли заниматься спортом, интересно проводить свободное время. Нужно поощрять тех работников, которые ведут здоровый образ жизни и ставить их в пример.

Как отметила начальник управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, сделаны значительные шаги по улучшению качества медицинской помощи, однако еще много неиспользованных резервов. В некоторых районах есть вопросы с доступностью медпомощи, особенно для жителей сельской местности. Зонами, требующими повышенного внимания, назван на заседании ряд городских поселков, а также три райцентра области. Особенно тревожит показатель здоровья лиц старше трудоспособного возраста.  

На областном Совете по демографической безопасности проанализировали показатели здоровья населения Гродненщины

Анализируя эти показатели, Виктор Лискович высказал мнение об отсутствии системности и аналитики в профилактической и лечебной работе в минувшие годы. Только четкая организация медицинской помощи, активной профилактики и заинтересованность каждого работника здравоохранения в качестве работы дадут положительные результаты.   Важно подключить все механизмы межведомственного взаимодействия, особенно в вопросах организации медицинских осмотров и профилактической работы.

— Положительная динамика в демографических вопросах наблюдается в тех районах, где здоровью населения   особое внимание уделяют районные власти, — подчеркнул Виктор Лискович. – К сожалению, есть факты, когда формально подходят к проблемам   районные советы по демографической безопасности,   возлагая решение задач только на руководителей учреждений здравоохранения. Надо проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы.

На областном Совете по демографической безопасности проанализировали показатели здоровья населения Гродненщины

В плане доступности и качества медицинской помощи прозвучало предложение организовать работу горячих линий по вопросам здоровья, активнее внедрять новые формы общения с пациентами.   Как положительный пример приводилось создание на базе первой поликлиники областного центра, так называемого, общественного совета, в который входят люди, регулярно обращающиеся в медучреждения и готовые делиться своими предложениями по усовершенствованию оказания медуслуг. Продолжается внедрение системы «Заботливая поликлиника».

В области дан старт акции «Разам супраць рака», в рамках которой жители отдаленных регионов могут получить консультацию ведущих специалистов-онкологов. Первые выезды в районы показали высокую эффективность такой помощи.

На областном Совете по демографической безопасности проанализировали показатели здоровья населения Гродненщины

Акцент на заседании был сделан также на сохранении и укреплении здоровья школьников.

– Забота о здоровье подрастающего поколения должна быть в приоритете, – сказал заместитель председателя облисполкома. – От этого зависит в целом здоровье нации. Системы здравоохранения и образования в этом вопросе должны работать сообща. В каждой школе необходим четкий комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей.

В общей структуре детской заболеваемости по области, как отметила Наталья Антонович, преобладают патологии органов дыхания и пищеварения. Стоит проблема снижения остроты зрения и нарушение осанки у школьников. Для профилактики детского сколиоза в большинстве школ уже начали замену учебной мебели. Однако еще остаются районы, где эту работу надо усилить.

На областном Совете по демографической безопасности проанализировали показатели здоровья населения Гродненщины

К слову, сейчас в области реализуется межведомственный проект «Школа – территория здоровья», который призван помочь школьникам выработать привычки здорового образа жизни, научить их бережно относиться к своему здоровью. Проект внедрен в 244 учреждениях образования и уже дает там первые результаты – дети стали в два раза реже пропускать уроки из-за болезни. Планируется, что в скором времени он будет реализован повсеместно. Под особым контролем должно быть здоровье подростков. Анализ состояния здоровья призывников – это своего рода лакмусовая бумажка   системной работы по укреплению здоровья детей.

Виктор Лискович обратил особое внимание на проведение летнего оздоровительного сезона. Важно, по его словам, обеспечить безопасный отдых в детских оздоровительных лагерях, в том числе, организовать работу на сменах опытных высококвалифицированных врачей. А по окончании оздоровительного сезона в начале учебного года нужно проанализировать эффективность летнего оздоровления.

Анна РАДЮК
Фото: Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/
 
 
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В области продолжает снижаться смертность, в том числе среди людей трудоспособного возраста и детей.  Но при этом наблюдается  отрицательная динамика...
 
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