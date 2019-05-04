На областном Совете по демографической безопасности проанализировали показатели здоровья населения Гродненщины

Источник материала: Вороновская газета





В области продолжает снижаться смертность, в том числе среди людей трудоспособного возраста и детей.

Но при этом наблюдается отрицательная динамика естественного прироста населения, на которую влияет прежде всего уровень рождаемости. Отличается картина по районам области: в некоторых из них демографические показатели не могут не вызывать озабоченности. Как отметила первый заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Наталья Антонович, одна из причин этого – недостаточная предупредительная и профилактическая работа. Диспансеризация населения, забота о здоровье старшего поколения и другие направления по раннему выявлению проблем со здоровьем должны быть усилены. Важный фактор, влияющий на демографическую ситуацию, – вредные привычки. Несмотря на то, что случаев случайного отравления спиртными напитками в регионе стало меньше, увеличилось количество болезней, которые они провоцируют.





– Это повод говорить о необходимости усиления идеологической и воспитательной работы, в первую очередь в трудовых коллективах, – подчеркнул заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Нужно повлиять на человека как можно раньше, как только он начинает поддаваться пагубным привычкам. Важно сделать акцент на пропаганде здорового образа жизни и создать все условия, чтобы люди могли заниматься спортом, интересно проводить свободное время. Нужно поощрять тех работников, которые ведут здоровый образ жизни и ставить их в пример.

Как отметила начальник управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, сделаны значительные шаги по улучшению качества медицинской помощи, однако еще много неиспользованных резервов. В некоторых районах есть вопросы с доступностью медпомощи, особенно для жителей сельской местности. Зонами, требующими повышенного внимания, назван на заседании ряд городских поселков, а также три райцентра области. Особенно тревожит показатель здоровья лиц старше трудоспособного возраста.





Анализируя эти показатели, Виктор Лискович высказал мнение об отсутствии системности и аналитики в профилактической и лечебной работе в минувшие годы. Только четкая организация медицинской помощи, активной профилактики и заинтересованность каждого работника здравоохранения в качестве работы дадут положительные результаты. Важно подключить все механизмы межведомственного взаимодействия, особенно в вопросах организации медицинских осмотров и профилактической работы.

— Положительная динамика в демографических вопросах наблюдается в тех районах, где здоровью населения особое внимание уделяют районные власти, — подчеркнул Виктор Лискович. – К сожалению, есть факты, когда формально подходят к проблемам районные советы по демографической безопасности, возлагая решение задач только на руководителей учреждений здравоохранения. Надо проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы.







В плане доступности и качества медицинской помощи прозвучало предложение организовать работу горячих линий по вопросам здоровья, активнее внедрять новые формы общения с пациентами. Как положительный пример приводилось создание на базе первой поликлиники областного центра, так называемого, общественного совета, в который входят люди, регулярно обращающиеся в медучреждения и готовые делиться своими предложениями по усовершенствованию оказания медуслуг. Продолжается внедрение системы «Заботливая поликлиника».

В области дан старт акции «Разам супраць рака», в рамках которой жители отдаленных регионов могут получить консультацию ведущих специалистов-онкологов. Первые выезды в районы показали высокую эффективность такой помощи.





Акцент на заседании был сделан также на сохранении и укреплении здоровья школьников.

– Забота о здоровье подрастающего поколения должна быть в приоритете, – сказал заместитель председателя облисполкома. – От этого зависит в целом здоровье нации. Системы здравоохранения и образования в этом вопросе должны работать сообща. В каждой школе необходим четкий комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей.

В общей структуре детской заболеваемости по области, как отметила Наталья Антонович, преобладают патологии органов дыхания и пищеварения. Стоит проблема снижения остроты зрения и нарушение осанки у школьников. Для профилактики детского сколиоза в большинстве школ уже начали замену учебной мебели. Однако еще остаются районы, где эту работу надо усилить.





К слову, сейчас в области реализуется межведомственный проект «Школа – территория здоровья», который призван помочь школьникам выработать привычки здорового образа жизни, научить их бережно относиться к своему здоровью. Проект внедрен в 244 учреждениях образования и уже дает там первые результаты – дети стали в два раза реже пропускать уроки из-за болезни. Планируется, что в скором времени он будет реализован повсеместно. Под особым контролем должно быть здоровье подростков. Анализ состояния здоровья призывников – это своего рода лакмусовая бумажка системной работы по укреплению здоровья детей.

Виктор Лискович обратил особое внимание на проведение летнего оздоровительного сезона. Важно, по его словам, обеспечить безопасный отдых в детских оздоровительных лагерях, в том числе, организовать работу на сменах опытных высококвалифицированных врачей. А по окончании оздоровительного сезона в начале учебного года нужно проанализировать эффективность летнего оздоровления.

Анна РАДЮК

Фото: Ян ХВЕДЧИН https://grodnonews.by/