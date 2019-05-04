5 мая в Беларуси празднуется День печать

Источник материала: Газета Авангард

День печати ежегодно празднуется в Беларуси 5 мая согласно Указу Президента Республики N 156 от 2 мая 1996 года «Об установлении в Республике Беларусь праздника – Дня печати».





Дата 5 мая выбрана для праздника в честь первого выхода в тираж газеты «Правды» в 1912 году. Хотя белорусская печать имеет гораздо более глубокие корни и немало знаменательных дат. Например, 6 августа 1517 года Франциск Скорина издал в Праге свою первую книгу. В 19 веке были первые попытки выпускать периодические издания на белорусском языке – в 1861-1862 годах вышло 4 номера газеты «Гутарка двох суседоў», в 1862-1863 издавались «Гутарка» и «Мужыцкая праўда» (7 номеров).

В начале 20 века появились первые регулярные белорусские газеты – «Наша доля» и «Наша ніва». Но, несмотря на это, официальным праздником для белорусской печати по-прежнему остается день выхода в свет ленинской «Правда»…

Интересный факт: 5 мая 1581 года на Волыни, в Острожской типографии Ивана Федорова, вышел календарь Андрея Рымшы «Хронология» на старобелорусском наречии. К каждому месяцу были напечатаны стихи – первое отдельное поэтическое издание. Это был также первый печатный календарь славян.