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CМИ Беларуси обеспечивают национальное информпространство и защищают интересы общества - Карлюкевич

05.05.2019 10:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. CМИ Беларуси создают национальное информационное пространство и защищают интересы общества, отметил министр информации Александр Карлюкевич в своем поздравлении с Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"День печати и День работников радио, телевидения и связи объединяют всех тех, кто своим трудом обеспечивает единое информационное пространство страны. Сегодня нашу жизнь невозможно представить без свежих выпусков новостей, будь то на страницах газет и журналов, в теле- и радиоэфире, сети Интернет, - сказано в поздравлении. - Благодаря ежедневному труду журналистов, работников сферы СМИ общество имеет возможность получать оперативную, актуальную и востребованную информацию обо всех важнейших событиях, происходящих в стране и за рубежом".

Александр Карлюкевич подчеркнул, что значимость СМИ определяется не только способностью донести до аудитории объективную информацию, но и огромной ролью в создании национального информационного пространства, а также в защите интересов белорусского общества. Он пожелал всем работникам средств массовой информации творческих успехов и крепкого здоровья, чтобы любимое дело приносило только радость и удовлетворение, а для новых дел и свершений всегда хватало сил и энергии.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. CМИ Беларуси создают национальное информационное пространство и защищают интересы общества, отметил министр информации Александр...
 
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