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В Минске к II Европейским играм появятся светящиеся фигуры на воде
05.05.2019 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На минских водоемах планируют установить светящиеся композиции. Об этом корреспонденту
Он уточнил, что поручил УП «Минскводоканал» заняться воплощением в жизнь этой идеи. Уже решено, что это будут фигуры цветов.
— Для этих фигур необходимо подобрать участки акватории, где они не помешают передвижению плавсредств, но при этом будут хорошо просматриваться с суши. Определены места у Дворца спорта и парка Янки Купалы, — уточнил Дорохович. — Также хотим попробовать создать композицию из живых цветов на глади Чижовского водохранилища. Возможно, рассмотрим варианты установки подобных фигур и в других местах.
Собеседник добавил, что проект постараются реализовать к II Европейским играм, и подчеркнул: в столице продолжают искать интересные современные способы благоустройства, в том числе обращая внимание на опыт других стран.
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- Определены места у Дворца спорта и парка Янки Купалы, - уточнил Дорохович.
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