В Минске к II Европейским играм появятся светящиеся фигуры на воде

Источник материала: Tut.by

На минских водоемах планируют установить светящиеся композиции. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он уточнил, что поручил УП «Минскводоканал» заняться воплощением в жизнь этой идеи. Уже решено, что это будут фигуры цветов.

— Для этих фигур необходимо подобрать участки акватории, где они не помешают передвижению плавсредств, но при этом будут хорошо просматриваться с суши. Определены места у Дворца спорта и парка Янки Купалы, — уточнил Дорохович. — Также хотим попробовать создать композицию из живых цветов на глади Чижовского водохранилища. Возможно, рассмотрим варианты установки подобных фигур и в других местах.

Собеседник добавил, что проект постараются реализовать к II Европейским играм, и подчеркнул: в столице продолжают искать интересные современные способы благоустройства, в том числе обращая внимание на опыт других стран.