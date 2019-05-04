ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске к II Европейским играм появятся светящиеся фигуры на воде

05.05.2019 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На минских водоемах планируют установить светящиеся композиции. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он уточнил, что поручил УП «Минскводоканал» заняться воплощением в жизнь этой идеи. Уже решено, что это будут фигуры цветов.

— Для этих фигур необходимо подобрать участки акватории, где они не помешают передвижению плавсредств, но при этом будут хорошо просматриваться с суши. Определены места у Дворца спорта и парка Янки Купалы, — уточнил Дорохович. — Также хотим попробовать создать композицию из живых цветов на глади Чижовского водохранилища. Возможно, рассмотрим варианты установки подобных фигур и в других местах.

Собеседник добавил, что проект постараются реализовать к II Европейским играм, и подчеркнул: в столице продолжают искать интересные современные способы благоустройства, в том числе обращая внимание на опыт других стран.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Определены места у Дворца спорта и парка Янки Купалы, - уточнил Дорохович.
 
Новости дня
Новости общества
 
CМИ Беларуси обеспечивают национальное информпространство и защищают интересы общества - Карлюкевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика