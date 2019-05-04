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На Радуницу в Витебске пустят дополнительные автобусы на кладбища
05.05.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 7 мая, на Радуницу, пустят дополнительные рейсы автобусов на кладбища в Коптях и Мазурино,
Автовокзал — кладбище Копти:
Отправление с автовокзала — в 8.25, 8.40,8.55; 9.25, 9.40; 10.10, 10.20, 10.40; 11.00, 11.25, 11.45; 12.25, 12.55; 13.15, 13.25, 13.50; 14.10, 14.50; 15.10, 15.30.
Отправление с кладбища Копти — в 9.20, 9.40, 9.55; 10.25, 10.40; 11.15, 11.25, 11.40; 12.05, 12.30, 12.50; 13.30, 13.55; 14.20, 14.25, 14.55; 15.10, 15.55; 16.20, 16.50.
«Московская» — кладбище Копти:
Отправление с остановки «Московская» — в 9.05, 9.30, 9.40, 9.55; 10.10, 10.25, 10.40; 11.00, 11.10, 11.25, 11.55; 12.20, 12.40, 12.50; 13.05, 13.30, 13.55; 14.05, 14.20, 14.40; 15.00.
Отправление с кладбища Копти — в 9.45; 10.10, 10.20, 10.35, 10.50; 11.05, 11.20, 11.40, 11.55; 12.10, 12.40; 13.05, 13.25, 13.30, 13.50; 14.10, 14.40, 14.45; 15.05, 15.20, 15.45.
До кладбища Мазурино будут выполняться рейсы по маршрутам: № 12 (Медцентр — Улановичи-2), № 62 (Вокзал — Мазурино), № 50 (Вокзал — Улановичи-2), № 52 (Коммунистическая — Мазурино), № 106 (Билево-1 — Улановичи-2). Расписание этих автобусов — на
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В Витебске 7 мая, на Радуницу, пустят дополнительные рейсы автобусов на кладбища в Коптях и Мазурино.
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