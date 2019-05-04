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В районе Новой Боровой 9 мая устроят пятиминутный салют
05.05.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В районе Новой Боровой будет еще одна площадка для салюта ко Дню Победы. Он продлится пять минут и будет виден жителям Уручья, Зеленого Луга и Востока.
Новая площадка расположится вблизи жилого района Новая Боровая. Этот салют увидят как жители района, так и те, кто живет в Уручье, Зеленом Луге, на Востоке. Шоу состоится 9 мая, в 23.00, и продлится пять минут — наблюдать за ним будет удобно с пешеходной части улицы Небесной.
Организация салюта к празднику — инициатива застройщика «А-100 Девелопмент», который возводит дома и создает инфраструктуру в Новой Боровой. В этом районе сегодня проживают почти 10 000 человек.
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Салют увидят как жители района, так и те, кто живет в Уручье, Зеленом Луге, на Востоке
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