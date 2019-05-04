В районе Новой Боровой 9 мая устроят пятиминутный салют

Источник материала: Tut.by

В районе Новой Боровой будет еще одна площадка для салюта ко Дню Победы. Он продлится пять минут и будет виден жителям Уручья, Зеленого Луга и Востока.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Новая площадка расположится вблизи жилого района Новая Боровая. Этот салют увидят как жители района, так и те, кто живет в Уручье, Зеленом Луге, на Востоке. Шоу состоится 9 мая, в 23.00, и продлится пять минут — наблюдать за ним будет удобно с пешеходной части улицы Небесной.

Организация салюта к празднику — инициатива застройщика «А-100 Девелопмент», который возводит дома и создает инфраструктуру в Новой Боровой. В этом районе сегодня проживают почти 10 000 человек.

Основные городские площадки для запуска салюта разместятся в парке Победы, у водохранилища Дрозды, на взлетной полосе бывшего аэропорта Минск-1, в парках Горького и Янки Купалы, а также в военном городке в Уручье.