Житейские вопросы: когда в Гомеле построят крематорий и где будут хоронить, если закончатся кладбища

Источник материала: Tut.by

Где будут хоронить, когда закончатся кладбища, и почему в Гомеле нет крематория? В преддверии Радуницы директор Гомельского специализированного комбината Александр Попов ответил на волнующие гомельчан вопросы. Ответы опубликовал журнал «Белка».

Сколько в Гомеле кладбищ и где сегодня хоронят? — Спецкомбинат обслуживает 20 городских кладбищ, общая площадь которых — 209 гектаров. Кладбища «Южное-1» и «Лещинское» полностью закрыты, захоронения там запрещены. Основным городским кладбищем на сегодня является «Стукачевское». Здесь безвозмездно предоставляются участки для одиночных и семейных захоронений (на остальных кладбищах — только при наличии свободного места в ограде). Рассчитано оно на захоронение примерно 24 тысяч человек. Хватит его еще на три-четыре года.

И что потом? — Потом выделят новый земельный участок под третью очередь строительства.

Не проще ли построить в городе крематорий? — Крематорий в Гомеле — это социально значимый проект, который никогда себя не окупит. Крематории строят в городах-миллионниках, он есть в Минске — и по желанию родственников там кремируют умерших, независимо от места прописки. Ежегодно всего около тридцати гомельчан пользуются услугами минского крематория.

Можно ли «занять» место бесхозной могилы? — Нельзя. Даже если могилу признают бесхозной, прах не потревожат. На ней установят идентификационную табличку с данными упокоенного, если они есть. В противном случае присвоят порядковый номер захоронения.

Как найти захоронение давнего знакомого или дальнего родственника? Может, есть какая-то электронная база? — Обратитесь к смотрителю кладбища, он по возможности постарается вам помочь. Если знаете дату смерти, много времени поиски участка, ряда и места не отнимут. На сегодня в электронную базу введены данные по захоронениям начиная с 2013 года.

Можно ли похоронить дедушку в могилу бабушки, если она умерла очень давно, а место в ограде под новое захоронение не выделено? — Если с момента погребения бабушки прошло двадцать лет, то можно. Разрешение выдает Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии (улица Советская, 143). Туда необходимо обратиться со свидетельством о смерти бабушки, при себе необходимо иметь паспорт. Со справкой из центра приезжайте на спецкомбинат (улица Целинная, 19). Мы проводим эксгумацию. Опускаем останки первого захоронения на 2,5 м и над ним производим новое захоронение. Услуга платная, стоимость зависит от многих нюансов.

Можно ли на гомельских кладбищах хоронить иногородних? — Участки предоставляются на безвозмездной основе на основании свидетельства о смерти. Действующее законодательство не ограничивает нас в вопросе, кого именно можно хоронить на городских кладбищах. Участки выделяются жителям Гомеля, а хоронить они могут даже иностранцев.