В Гомеле нашлась школьница, которая пропала почти неделю назад

Источник материала: Tut.by

В Гомеле нашли одиннадцатиклассницу Кристину Ткачову, которую искали неделю. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Симуран».





«Вчера вечером, в ходе проведения розыскных мероприятий, правоохранителями было установлено местонахождение 16-летней гомельчанки. Все это время она провела в гостях у знакомых», — сообщила подробности милиция региона.

Напомним, школьница ушла из дома еще 28 апреля и почти неделю о неделю о ее судьбе не было ничего известно. Милиция Новобелицкого района опубликовала информацию о розыске. И вот в поисково-спасательном отряде «Симуран» сообщили, что девочка нашлась. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.