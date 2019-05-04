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В Гомеле нашлась школьница, которая пропала почти неделю назад

05.05.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле нашли одиннадцатиклассницу Кристину Ткачову, которую искали неделю. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Симуран».


«Вчера вечером, в ходе проведения розыскных мероприятий, правоохранителями было установлено местонахождение 16-летней гомельчанки. Все это время она провела в гостях у знакомых», — сообщила подробности милиция региона.

Напомним, школьница ушла из дома еще 28 апреля и почти неделю о неделю о ее судьбе не было ничего известно. Милиция Новобелицкого района опубликовала информацию о розыске. И вот в поисково-спасательном отряде «Симуран» сообщили, что девочка нашлась. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле нашли одиннадцатиклассницу Кристину Ткачову, которую искали неделю. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Симуран».
 
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