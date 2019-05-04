«Купила коржик, укусила - и не смогла оторваться». Как россияне отдыхают в Минске на майские

Источник материала: Tut.by

Беларусь — одно из любимых направлений для туристов из России. И здесь важную роль играют несколько моментов: не нужна виза, все знают русский язык, люди в целом доброжелательные, вкусные продукты и качественные товары в магазинах, которые можно увезти в подарок. Журналисты TUT.BY пообщались с гостями из России и узнали, какие сувениры они покупают, какие места посещают, и чем их удивила Беларусь на эти майские выходные.





«Все родственники в России ждут сала»

— Каждый раз, когда попадаем в Минск, идем на Комаровку (Комаровский рынок. — Прим. TUT.BY), покупаем там молоко и выпиваем прямо на месте, — рассказывают Юлия и Вячеслав Волковы. — Почему? Потому что у нас нет такого молока.



Вячеслав и Юлия.

Юлия и Вячеслав из Москвы. В Беларусь на майские они приехали уже в пятый раз. Каждый год маршрут их белорусского путешествия включает все новые и новые места. А вот начальная точка остается неизменной — Молодечно.

— Отец у меня родом из Постав, мама — из Молодечно. Папа военный, по службе его направили в Москву, там он с семьей и осел, — рассказывает Вячеслав. — В детстве каждое лето я приезжал к бабушке с дедушкой в Молодечно. Сейчас в этом городе у меня уже никого не осталось. Я давно там не был, а пять лет назад внутри что-то щелкнуло. Понял, меня сюда тянет, — и мы с женой поехали в Беларусь.

— Первый раз в Молодечно смотрела на все глазами мужа. Вот тут он бегал, тут руку сломал, — слово за Юлией. — Мы приезжаем туда, чтобы походить, подышать.

Еще из обязательного в их маршруте — Минск. А в Минске — театр и Комаровский рынок. На Комаровке супруги берут сыровяленую и домашнюю колбасу и главное — сало.

— Сало? — переспрашиваем.

— Да, — не сдерживает улыбки Юлия. — Все родственники в России ждут сала. Из каждой белорусской поездки мы везем угощений где-то на 10 тысяч российских рублей (примерно 320 белорусских рублей. — Прим. TUT.BY). А еще косметику. Раньше всегда покупала дорогую французскую. Потом попробовала белорусские крема, понравилось. Теперь беру их.

«Вчера столько конфет съела, как за последние четыре года»

Полина и Елена дружат со школы. Идея съездить в Беларусь у них была давно. Почему? «Украину, — говорит Полина, — уже объездили, а в Беларуси еще не были». Точнее Полина не была, а Елена тут даже жила. Правда, было это в ее детстве. Сейчас подруги живут в Подмосковье.



Полина и Елена (слева направо).

На вопрос, что вас удивило в Минске, отвечают неожиданно:

— Количество канализационных люков. Выходишь на перекресток, и они словно сбегаются на тебя. Вот на небольшом пятачке (мы стоим в Верхнем городе. — Прим. TUT.BY) 16 штук насчитали.

С мамой Еленой в Минск на майские приехала и дочка Вера. Девочку удивили белорусскоязычные вывески.

— «Горад» — и пишется «горад», — перечисляет школьница. — «Сталіца» — «сталіца». Все, как слышим, там и пишем.

— Вчера она интересовалась: «Мама, а тут у детей в школах бывают диктанты?», — вспоминает слова дочки Елена. — А двоечники, говорит, здесь есть?

Еще из удивившего — это горожане. Точнее то, как их немного. Полина шутит, выложила в Фейсбуке снимки и тут же в комментариях вопросы: «А где люди?»

— А что со мной еще было! — чуть сдерживает смех Елена. — Я увидела в ГУМе песочное кольцо. В Москве покупаешь — такой мягкий, неприятный коржик. Каждый раз пробую и разочаровываюсь. А тут оказался вкусный. Укусила, не смогла оторваться и пошла с ним в другой магазин. Подошел ко мне охранник, говорит: «В магазине есть не надо». Извините, отвечаю, это я в другом месте купила, просто очень вкусно. Он мне: «Ну ладно».

Домой из Беларуси подруг попросили привезти зефир, вафли, а сами они к этому еще купили по пару килограммов конфет.

— Я вчера столько конфет съела, как за последние четыре года, — улыбается Елена. — Я в ужасе.

— А мне мягкий грильяж понравился, у нас такого нет, — дополняет подругу Полина.

«Пять дней на двоих в Беларуси — 600−700 долларов»

До Минска москвичи Ольга и Максим уже успели побывать в Ганцевичах, тут у них живут друзья. А еще съездили в Барановичи и в музей «Дудутки».



Ольга и Максим.

Почему на майские рванули в Беларусь, объясняют просто: виза не нужна плюс можно легко добраться на машине. По цене, если считать с дорогой, их путешествие тянет долларов на 600−700. Это на пять дней на двоих.

Ребят мы встретили у Красного костела, в Минске они первый день и еще только вышли в город. Из того, что им сразу бросилось в глаза, — вокруг слишком чисто. Из того, что планируют увезти домой, — бутылочка «Зубровки».

— Это у меня подруга попросила, — смеется Ольга. — Еще посмотрим магнитики и отправим отсюда друзьям в Россию открытки.

«Меня не покидает ощущение, что из-за каждого угла следит КГБ»

София, Серафима, Дмитрий и Мария из Москвы. В Минске они с 1 мая. Говорят, когда ехали в Беларусь, то из Москвы было два больших потока машин. Половина направлялась на Санкт-Петербург, другая — на Минск.



София, Серафима, Дмитрий, Мария (слева направо).

— Вот только в Питере сейчас колотун и снег, а мы греемся, — Дмитрий подмечает, что им повезло больше, чем тем, кто предпочел Санкт-Петербург.

Хотя и в их поездке есть огромный минус — съемная квартира, которую ребята арендовали на пять дней. На снимке была красота, а в реальности — все внутри старое и обшарпанное. При этом цена за пять суток аренды — 600 долларов. Находиться в такой обстановке друзьям не хочется, поэтому они много гуляют и собираются съездить в Несвижский замок.

А еще в маршруте у них — казино.

— Шутите?

— Нет, — слово за Машей. — У нас же легальных нет. А тут въехали в страну, проехали километр — и уже казино.

Впрочем, на огромный выигрыш ребята не надеются, а до большого проигрыша, уверены, не дойдут. Главное, говорят, почувствовать эту атмосферу.

— Меня не покидает ощущение, что в Беларуси из-за каждого угла за тобой следит КГБ, — то ли в шутку, то ли всерьез замечает Дима.

— А мне кажется, у вас хорошие люди, — это наблюдение от Серафимы. — Мы, если у кого-то спрашиваем, как куда пройти, человек останавливается и минут пять объясняет. В Москве такого нет, там все спешат.

— Да, а здесь словно вообще никто никуда не спешит, — снова шутка от Димы. — Я сегодня час ждал, пока мне бокал вина принесут.

«В Минске ощущение, что с земляками разговариваю»

Георгий из города Соликамск в Пермском крае. В Минске он по приглашению подруги. Молодой человек уже год путешествует автостопом по разным странам. И вот из Грузии приехал в Беларусь. Тут он уже третий раз.



Георгий.

— Когда впервые попал в Беларусь, был март, — возвращается к тем событиям турист. — Утро, выхожу из метро на проспект. Ни транспорта, ни людей. Только вся эта советская архитектура. У меня сердце екнуло, думал — фильм снимают. А потом завернул за угол, стоит современная машина — выдохнул, ну ладно.

Минчане, делится наблюдениями Георгий, одеваются и ведут себя скромнее, чем москвичи.

— Тут нет такого: «Фу, ты не стильный, ходишь в спортивных штанах», — рассказывает одетый по-дорожному путешественник. — А когда приехал к тете в Москву, первая ее фраза: «Почему ты не в джинсах? В Москве ходить в спортивном не принято».

Еще из интересного. Люди, по мнению Георгия, в Бресте и в Минске отличаются. Чем западнее, тем более европейские.

— Я был уже в 14 странах. В Минске у меня ощущение, что с земляками разговариваю, словно и не уезжал из России, а в Бресте — там у жителей какие-то другие темы, — говорит он. — В брестской области, как в Европе, если во дворе есть огородик, то он будет спрятан за домом, а в минской, как у нас, — все на виду.

— А что вам больше всего в Беларуси не понравилось?

— Пока такого нет, поэтому я собираюсь вернуться сюда в четвертый раз и объехать страну. Тогда, думаю, что-нибудь отрицательное найду.