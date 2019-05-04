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6 и 7 мая - репетиции ко Дню Победы. Как пойдут автобусы, если перекроют дорогу

05.05.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 6 мая, и во вторник, 7 мая, на площади Победы пройдут генеральные репетиции ко Дню Победы. В связи с этим может измениться работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

6 мая, с 11 до 12 часов, и 7 мая, с 10 до 11 часов, на площади Победы будут проходить генеральные репетиции ко Дню Победы. Вот как будут объезжать площадь автобусы, если ГАИ даст указание перекрыть участок проспекта Независимости:

— № 18, 26 объедут площадь по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская в обоих направлениях. Все остановки на этом участке будут выполняться;

— № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК,
1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК поедут в прямом и обратном направлениях по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости;

— № 1318-ТК поедет по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости, улице Якуба Коласа, Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова в прямом направлении. В обратном направлении — по проспекту Независимости, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости;

— № 300Э, 1400-ТК — по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Независимости в прямом направлении; проспекту Независимости, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости, улице Бобруйская — таким движение будет в обратном направлении автобусов;

— № 1119-ТК — по проспекту Независимости, улицам Якуба Коласа, Хоружей, Богдановича, Немига, проспекту Победителей в одну сторону и по проспекту Победителей, улице Немига, Богдановича, проспекту Машерова, Красная, проспекту Независимости — в другую сторону.

 
 
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В понедельник 6 мая и во вторник 7 мая на площади Победы пройдут генеральные репетиции ко Дню Победы. В связи с этим может измениться работа общественного...
 
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