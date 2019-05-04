Около 120 противников аккумуляторного завода собрались на площади Ленина в Бресте

Источник материала: Tut.by

5 мая около полудня на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.



Противники строительства аккумуляторного завода идут колонной по центру Бреста 7 апреля 2019 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади их было примерно 120 человек. Сотрудник милиции через мегафон предупредил собравшихся о недопустимости нарушения порядка организации и проведения массового мероприятия.

Люди стояли группами и обсуждали вынесенное 30 апреля прокуратурой Бреста предупреждение пяти противникам аккумуляторного завода о недопустимости нарушения закона «О массовых мероприятиях». В первой половине дня 29 апреля они в социальных сетях и мессенджерах распространили информацию о том, что 1 мая в Бресте на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов состоится митинг «Брестчане против свинца».

Уведомление о проведении митинга на данной площадке, которая определена местной властью как постоянное место для массовых мероприятий, было подано в Брестский горисполком 19 апреля. В соответствии с законодательством власти должны не позже чем за пять дней до акции сообщить, если они запрещают ее проведение. По данным на утро 29 апреля такой информации заявители не получали, поэтому активисты готовились к митингу.

Собравшиеся на площади 5 мая люди выражали свое возмущение тем, что прокуратуру используют для запугивания участников общественной кампании против аккумуляторного завода. В частности, Юлия Зубик сказала, что ей вынесли предупреждение за то, что она в вайбере распространила информацию «Брестской газеты» о митинге 1 мая. Она считает предупреждение прокуратуры неправомерным. В свою очередь, по мнению Лады Ярош, это Брестский горисполком нарушил закон «О массовых мероприятиях», поскольку должен был не менее чем за пять дней уведомить о своем запрете.

За собравшимися на площади наблюдали сотрудники милиции в форме и гражданской одежде. По словам Кисляка, их было около двух десятков.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 13 часов, противники завода разошлись.

По информации Романа Кисляка, 5 мая в Бресте задержан противник завода Виталий Шевеленков. По имеющейся информации, его задержали при выходе из дома около полудня и доставили в Ленинский РОВД.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Его планируют запустить в мае. На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 103 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

25 апреля этого года в Администрацию президента передано новое коллективное обращение противников строительства аккумуляторного завода.