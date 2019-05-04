 В Гродно освятили архиерейское подворье

Архиерейское подворье – памятник архитектуры и культуры с богатой и непростой историей.
Дворец вице-администратора в свое время был частью архитектурного ансамбля площади Тизенгауза, который итальянский зодчий Джузеппе Сакко построил в Гродно в годы правления гродненского старосты. Весь комплекс был закончен в 1793 году и подарен последним королем Польским и великим князем Литовским Станиславом Августом Понятовским подскарбию Антону Дзеконскому, который продал его помещику Леопольду Валицкому.
В 1858 году Валицкий продал комплекс православной церкви. Наш город тогда входил в состав Литовско-Виленской епархии. Местопребыванием второго викария епархии, епископа Брестского Игнатия, было определено Гродно. Здесь была его резиденция.
В 1900 году была учреждена Гродненская епархия, духовная консистория которой также находилась здесь. В 1923 году архиерейское подворье включало пять жилых зданий и семь хозяйственных строений. Комплекс практически без изменений простоял до 1934 года.
В 1952 году епархия была закрыта. В советский период здания комплекса использовались различными организациями: здесь размещались гаражи погранотряда, лаборатория экологического контроля, корпус Гродненского медуниверситета. До наших дней сохранились только три здания: два одноэтажных флигеля и одно трехэтажное.
В 1992 году Гродненская епархия была восстановлена. В собственность епархии здания архиерейского подворья передавались с 1997 по 2008 год.
Служба информации «ГП»
Фото: Вадима ГОЛОТИКА и из архива «ГП»