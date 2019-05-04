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В Гродно освятили архиерейское подворье

05.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Архиерейское подворье – памятник архитектуры и культуры с богатой и непростой историей.

После Божественной Литургии в Свято-Никольском храме, которую возглавил Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, состоятся Крестный ход и освящение зданий архиерейского подворья. Множество верующих собралось в этот день здесь, чтобы стать участниками этого важнейшего события.
 В Гродно освятили архиерейское подворье

Архиерейское подворье – памятник архитектуры и культуры с богатой и непростой историей. За свою более чем двухвековую историю комплекс сменил несколько владельцев, перестраивался и изменялся.

Дворец вице-администратора в свое время был частью архитектурного ансамбля площади Тизенгауза, который итальянский зодчий Джузеппе Сакко построил в Гродно в годы правления гродненского старосты. Весь комплекс был закончен в 1793 году и подарен последним королем Польским и великим князем Литовским Станиславом Августом Понятовским подскарбию Антону Дзеконскому, который продал его помещику Леопольду Валицкому.

В 1858 году Валицкий продал комплекс православной церкви. Наш город тогда входил в состав Литовско-Виленской епархии. Местопребыванием второго викария епархии, епископа Брестского Игнатия, было определено Гродно. Здесь была его резиденция.

В 1900 году была учреждена Гродненская епархия, духовная консистория которой также находилась здесь. В 1923 году архиерейское подворье включало пять жилых зданий и семь хозяйственных строений. Комплекс практически без изменений простоял до 1934 года.

В 1952 году епархия была закрыта. В советский период здания комплекса использовались различными организациями: здесь размещались гаражи погранотряда, лаборатория экологического контроля, корпус Гродненского медуниверситета. До наших дней сохранились только три здания: два одноэтажных флигеля и одно трехэтажное.

В 1992 году Гродненская епархия была  восстановлена. В собственность епархии здания архиерейского подворья передавались с 1997 по 2008 год.

В Гродно освятили архиерейское подворье

Служба информации «ГП»
Фото: Вадима ГОЛОТИКА и из архива «ГП»

 
Теги: Гродно
 
 
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Архиерейское подворье – памятник архитектуры и культуры с богатой и непростой историей. После Божественной Литургии в Свято-Никольском храме, которую возглавил
 
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