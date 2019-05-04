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Онлайн-ресурс сертифицированных отелей заработал в Беларуси

05.05.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси начал работать онлайн-ресурс «Сертифицированные отели Республики Беларусь». Как сообщает Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС), сейчас там представлены данные о 55 сертифицированных гостиницах страны.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Теперь любой желающий сможет получить достоверную информацию об интересующем отеле и его категории, подтвержденной в ходе независимой оценки, и иметь представление о гарантированном наборе услуг, которые могут быть оказаны гостиницей.

Не сдержали. Сравнили цены на аренду квартир и гостиниц в начале лета и на время Европейских игр

БелГИСС также сообщает, что в настоящее время проводится добровольная сертификация услуг гостиниц и подтверждение их категории — от «одной» до «пяти звезд» и мотелей — от «одной» до «четырех звезд». Предусмотрена также категория «хостел».

Для каждой классификационной группировки установлен комплекс требований, характеризующихся определенными показателями.

Сертификат выдается гостинице на 5 лет.

 
 
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