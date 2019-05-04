Онлайн-ресурс сертифицированных отелей заработал в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Беларуси начал работать онлайн-ресурс «Сертифицированные отели Республики Беларусь» . Как сообщает Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС), сейчас там представлены данные о 55 сертифицированных гостиницах страны.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Теперь любой желающий сможет получить достоверную информацию об интересующем отеле и его категории, подтвержденной в ходе независимой оценки, и иметь представление о гарантированном наборе услуг, которые могут быть оказаны гостиницей.

БелГИСС также сообщает, что в настоящее время проводится добровольная сертификация услуг гостиниц и подтверждение их категории — от «одной» до «пяти звезд» и мотелей — от «одной» до «четырех звезд». Предусмотрена также категория «хостел».

Для каждой классификационной группировки установлен комплекс требований, характеризующихся определенными показателями.

Сертификат выдается гостинице на 5 лет.