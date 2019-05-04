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И стар и млад. В Гомеле прошел велопробег

05.05.2019 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельские велосипедисты в воскресенье открыли велосезон. Присоединиться к празднику мог любой желающий. В итоге на большую велопробежку в это утро собралось около тысячи человек.

Стартовала колонна в 10.00 от площадки напротив Гомельского государственного медицинского университета. Далее веломаршрут пролегал по улицам Советской, Федюнинского, автодороге Р129, объездной дороге от аэропорта до деревни Поколюбичи, автодороге Р30, улицам Крупской, Свиридова, Макаенка. Финишировали велосипедисты на каскаде Волотовских озер.












 
 
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Гомельские велосипедисты в воскресене открыли велосезон. Присоединиться к празднику мог любой желающий. В итоге на большую велопробежку в это утро собралось...
 
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