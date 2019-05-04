Победную весну встречает ветеран

Источник материала: Светлы шлях

В преддверии 1 мая и Дня Победы в гости к ветерану Вацлаву Гражулю пришли волонтеры Жодишковской СШ – члены РК ОО «БРСМ» с первым секретарем этой организации Татьяной Гетманович. Ребята давно знакомы с ветераном, часто бывают у него, помогают ему по хозяйству. Вацлав Гражуль всегда рад гостям. Говорит, что лучший подарок для него накануне 9 Мая – внимание с их стороны.

В марте Вацлав Гражуль отпраздновал свой 94-й день рождения. Когда я узнал об этом, то не поверил своим глазам: Вацлав Брониславович полон сил и жизненного оптимизма, которым он заряжает всех окружающих.





Родился Вацлав Гражуль на Островетчине в небольшой деревне Петрики. В семье, где он воспитывался, было пятеро детей: два сына и три дочери.

- Окончил я только четыре класса, - вспоминает собеседник.– Семья у нас была большая, поэтому учиться было некогда: помогал родителям по хозяйству. Отец мне часто говорил: «Сынок, бухгалтером ты все равно не станешь, а вот работать руками – этому нужно еще научиться». Перечить отцу я не стал.

С юношеских лет освоил Вацлав Гражуль столярное и плотницкое дело. Очень скоро плоды его труда по достоинству оценили в семье и родной деревне.

В 1943-м году, как только Вацлаву Брониславовичу исполнилось восемнадцать лет, его призвали в армию. После «учебки» парень ушел прямо на фронт. Воевать пришлось в пехоте на территории Латвии. После разгрома фашистской Германии его вместе с другими военнослужащими отправили дослуживать в Таджикистан. На территории этого азиатского государства Вацлав Гражуль служил вплоть до 1948 года.

Вернувшись домой, парень без работы не остался: помогал сельчанам строить дома. И тут пригодилось его мастерство. Переломным и знаменательным событием в его жизни стал переезд в Жодишки.

- В 1951 году приехал я сюда на католический праздник в костёл. В этот же день здесь встретил свою будущую жену Марию. С того момента вот уже практически 70 лет живу здесь.

Жена Вацлава Брониславовича умерла девять лет назад. Часто вспоминает он о супруге. Говорит, что никто другой в этом мире не понимал его так, как она. В трудное время знал, что супруга поймет, выслушает и поддержит его. За это он платил ей искренней любовью.

Сегодня у Вацлава Брониславовича трое детей, пятеро внуков и одиннадцать правнуков, поэтому заботой и вниманием он окружен сполна. Дом, в котором живет ветеран, ухожен, участок возле дома - тоже. За это он благодарен детям и внукам.

В моменты ностальгии Вацлав Гражуль заходит в свою мастерскую, в которой все лежит на своих местах, берет инструмент и мастерит что-нибудь для хозяйства. Признается, что ловкость в руках уже не та, какая была раньше, зато остались умение и опыт, которым он делится со всеми.





В Жодишках нет такого человека, который бы не знал Вацлава Гражуля. Говоря о Вацлаве Брониславовиче, сельчане практически в один голос утверждают, что это уважаемый всеми человек в их агрогородке и округе.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.