ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победную весну встречает ветеран

05.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

В преддверии 1 мая и Дня Победы в гости к ветерану Вацлаву Гражулю пришли волонтеры Жодишковской СШ – члены РК ОО «БРСМ» с первым секретарем этой организации Татьяной Гетманович. Ребята давно знакомы с ветераном, часто бывают у него, помогают ему по хозяйству. Вацлав Гражуль всегда рад гостям. Говорит, что лучший подарок для него накануне 9 Мая – внимание с их стороны.

В марте Вацлав Гражуль отпраздновал свой 94-й день рождения. Когда я узнал об  этом, то не поверил своим глазам: Вацлав Брониславович полон сил и жизненного оптимизма, которым он заряжает всех окружающих.

Победную весну встречает ветеран

Родился Вацлав Гражуль на Островетчине в небольшой деревне Петрики. В семье, где он воспитывался, было пятеро детей: два сына и три дочери.

- Окончил я только четыре класса, - вспоминает собеседник.– Семья у нас была большая, поэтому учиться было некогда: помогал родителям по хозяйству. Отец мне часто говорил: «Сынок, бухгалтером ты все равно не станешь, а вот работать руками – этому нужно еще научиться». Перечить отцу я не стал.

С юношеских лет освоил Вацлав Гражуль столярное и плотницкое дело. Очень скоро плоды его труда по достоинству оценили в семье и родной деревне.

В 1943-м году, как только Вацлаву Брониславовичу исполнилось восемнадцать лет, его призвали в армию. После «учебки» парень ушел прямо на фронт. Воевать пришлось в пехоте на территории Латвии. После разгрома фашистской Германии его вместе с другими военнослужащими отправили дослуживать в Таджикистан. На территории этого азиатского государства Вацлав Гражуль служил вплоть до 1948 года.

Вернувшись домой, парень без работы не остался: помогал сельчанам строить дома. И тут пригодилось его мастерство. Переломным и знаменательным событием в его жизни стал переезд в Жодишки.

- В 1951 году приехал я сюда на католический праздник в костёл. В этот же день здесь встретил свою будущую жену Марию. С того момента вот уже практически 70 лет живу здесь.

Жена Вацлава Брониславовича умерла девять лет назад. Часто вспоминает он о супруге. Говорит, что никто другой в этом мире не понимал его так, как она. В трудное время знал, что супруга поймет, выслушает и поддержит его. За это он платил ей искренней любовью.

Сегодня у Вацлава Брониславовича трое детей, пятеро внуков и одиннадцать правнуков, поэтому заботой и вниманием он окружен сполна. Дом, в котором живет ветеран, ухожен, участок возле дома - тоже. За это он благодарен детям и внукам.

В моменты ностальгии Вацлав Гражуль заходит в свою мастерскую, в которой все лежит на своих местах, берет инструмент и мастерит что-нибудь для хозяйства. Признается, что ловкость в руках уже не та, какая была раньше, зато остались умение и опыт, которым он делится со всеми.

Победную весну встречает ветеран

В Жодишках нет такого человека, который бы не знал Вацлава Гражуля. Говоря о Вацлаве Брониславовиче, сельчане практически в один голос утверждают, что это уважаемый всеми человек в их агрогородке и округе.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии 1 мая и Дня Победы в гости к ветерану Вацлаву Гражулю пришли волонтеры Жодишковской СШ – члены РК ОО «БРСМ» с первым секретарем этой организации...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика