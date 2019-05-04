5 мая проходит всемирный день гигиены рук

Источник материала: Светлы шлях

По данным многочисленных исследований, проведенных на современном этапе развития медицины, а также на основе исторического опыта доказано, что руки медицинского персонала являются одним из основных факторов передачи возбудителей инфекционных заболеваний.

Более 2000 лет назад Гиппократ доказал, что чистота – это профилактика болезней. О необходимости соблюдения гигиены рук при контакте с инфекционными больными стало известно в средние века, когда в 1190 году арабский врач и философ Моисей Маймонид в своем основном труде «Путеводитель растерянных» изложил серию рекомендаций о рациональном образе жизни, режиме питания и личной гигиене, в том числе о необходимости мытья рук после контакта с инфекционными больными.

Практический опыт и огромное количество публикаций, посвященных вопросам обработки рук медперсонала, показывают, что эта проблема и более чем через полторы сотни лет не может считаться решенной и остается актуальной.

Надлежащая гигиена рук медицинских работников – это наиболее важный, простейший и наименее дорогой способ снижения количества случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, а также распространения антибиотикорезистентных штаммов возбудителей, и предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения.

Микроорганизмы резидентной флоры располагаются под поверхностными клетками рогового слоя эпителия, это нормальная микрофлора человека.

Соблюдение медицинскими работниками рекомендуемых мер по гигиене варьируется от 5% до 89% и в среднем составляет 38,7%. Эксперты Всемирной организации здравоохранения выделяют основные факторы, связанные с недостаточной приверженностью к обработке рук: статус врача (соблюдение гигиены рук реже, чем у среднего медицинского персонала); работа в интенсивной терапии, работа в хирургическом отделении; работа в неотложной помощи, работа в анестезиологии; работа в течение недели (по сравнению с работой в выходные дни); нехватка персонала (избыток пациентов); ношение перчаток; большое количество показаний для гигиены рук в течение часа ухода за пациентом после контакта с объектами внешней среды в окружении пациента, например, с оборудованием; до контакта с объектами внешней среды в окружении пациента и др.

Наиболее эффективными в продвижении приверженности к обработке рук медработников, могут быть поддержка и поощрение администрацией проведения надлежащей гигиены рук, разработка системы аудита использования спиртовых антисептиков и мониторинг комплаентности гигиены рук (надлежащих частоты и качества). Приверженность к гигиене рук старших медицинских работников также влияет на формирование приверженности у молодых сотрудников, интернов и студентов.

Врач-валеолог Сморгонской ЦРБ Елена ШИХАЛЁВА.