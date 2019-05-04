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5 мая в Беларуси проводится Всемирный день гигиены рук

05.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

А Вы когда - либо задумывались, скольких предметов вы касаетесь ежедневно? Множество других людей также не раз прикасались к этим предметам, и у большинства из них были совсем не стерильные руки. Таким образом, они передают многочисленные бактерии или вирусы на поверхности всех тех предметов, которые они трогают в течение дня. Мытье рук подразумевает использование любого мыла. Многие люди пользуются антибактериальным мылом,  но для эффективности антибактериального мыла, руки нужно продолжать мыть в течение 10 минут щеткой подобно тому, как это делает хирург перед операцией. Но нам требуется не стерильная, а просто чистая кожа. Предназначение мыла не в том, чтобы убивать микробов; оно должно растворять грязь и смывать ее вместе с микробами.

5 мая в Беларуси проводится Всемирный день гигиены рук

Вот некоторые простые правила, которые помогут снизить риск развития инфекции у вас и членов вашей семьи:

1. Мойте руки перед началом приготовления пищи и после обработки сырого мяса или рыбы.

2. Мойте руки после посещения туалета.

3. Вымойте или очистите руки перед тем, как касаться своих глаз, носа или рта в случае, если у вас на руках есть инфекционные агенты.

4. Мойте руки после контакта с мусором, грязными подгузниками, грязным бельем.

5. Вымойте или дезинфицируйте руки до и после любого вида медицинской обработки как, например очищение или перевязка раны.

6. Если вы кашляете или простужены, мойте или очищайте руки после чихания, кашля или выдувания носа, чтобы предотвратить распространение микробов на поверхностях, которых могут касаться окружающие вас люди. Идеальней всего будет, если при чихании или кашле вы будете прикрываться салфеткой или носовым платком, а не ладонями.

На самом деле содержать руки в чистоте довольно просто, сложнее всего – не забывать делать это. Достаточно проследить за собой  несколько дней, чтобы выработать в себе привычку к регулярному мытью рук, тем самым становясь отличным примером для своих детей.

Ирина КОЛЕСНИКОВА, помощник врача-эпидемиолога.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта 1gdp.by.

 
 
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А Вы когда - либо задумывались, скольких предметов вы касаетесь ежедневно? Множество других людей также не раз прикасались к этим предметам, и у большинства из них...
 
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