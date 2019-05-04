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Дорогой детсад, подарки и взятки, наши страхи и кто болеет чаще. Что произошло за неделю
05.05.2019 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ура! Наконец длинные выходные, даже погода не испортит настроение. Много разного случилось за эту неделю:
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Пока вы стоите в очередях на границе, наводите порядок на даче, в квартире, тусуетесь с друзьями и близкими, напомним вам некоторые любопытные события и цифры...
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