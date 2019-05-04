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Последствия первой грозы в Могилеве
05.05.2019 18:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве днем 5 мая была первая гроза: с громом, молниями, сильными порывами ветра и дождем. Из-за непогоды были сломаны несколько деревьев, повреждены автомобиль и остановочный пункт. А с одного из домов, где идет капремонт, слетели пенопласт и даже кирпичи. Фото и видео последствий появились в паблике МОГИЛЕВ Live.
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В Могилеве днем 5 мая была первая гроза: с громом, молниями, сильными порывами ветра и дождем.
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