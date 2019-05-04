Последствия первой грозы в Могилеве

Источник материала: Tut.by

В Могилеве днем 5 мая была первая гроза: с громом, молниями, сильными порывами ветра и дождем. Из-за непогоды были сломаны несколько деревьев, повреждены автомобиль и остановочный пункт. А с одного из домов, где идет капремонт, слетели пенопласт и даже кирпичи. Фото и видео последствий появились в паблике МОГИЛЕВ Live.



«Вот так выполняется капремонт по ул. Якубовского, 21. С крыши летел пенопласт, кирпичи, бочки», — написал пользователь Toshi Ololo.











Бульвар Непокоренных. Фото: Алексей Прокопчиков, vk.com/ilovemogilev



Бульвар Непокоренных. Фото: Екатерина Коваленко, vk.com/ilovemogilev



Фото: Кристина Соляник, vk.com/ilovemogilev



Остановка «Поликлиника 8». Фото: Артём Либов, vk.com/ilovemogilev