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Последствия первой грозы в Могилеве

05.05.2019 18:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве днем 5 мая была первая гроза: с громом, молниями, сильными порывами ветра и дождем. Из-за непогоды были сломаны несколько деревьев, повреждены автомобиль и остановочный пункт. А с одного из домов, где идет капремонт, слетели пенопласт и даже кирпичи. Фото и видео последствий появились в паблике МОГИЛЕВ Live.


«Вот так выполняется капремонт по ул. Якубовского, 21. С крыши летел пенопласт, кирпичи, бочки», — написал пользователь Toshi Ololo.




Бульвар Непокоренных. Фото: Алексей Прокопчиков, vk.com/ilovemogilev

Бульвар Непокоренных. Фото: Екатерина Коваленко, vk.com/ilovemogilev

Фото: Кристина Соляник, vk.com/ilovemogilev

Остановка «Поликлиника 8». Фото: Артём Либов, vk.com/ilovemogilev
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве днем 5 мая была первая гроза: с громом, молниями, сильными порывами ветра и дождем.
 
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