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Пожар в Шереметьево. Летевший из Минска борт ожидает разрешения на посадку
05.05.2019 20:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прилетевший из Минска в Москву рейс B2 977 авиакомпании «Белавиа» ожидает разрешения на посадку в аэропорту Шереметьево. Там сегодня загорелся лайнер российской авиакомпании.
Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево
Boeing 737−300 авиакомпании «Белавиа», вылетевший из Минска, должен был приземлиться в Шереметьево в 19.30. Сейчас он ожидает разрешения на посадку, сообщили в компании.
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Boeing 737−300 авиакомпании «Белавиа», вылетевший из Минска, должен был приземлиться в Шереметьево в 19.30. Сейчас он ожидает разрешения на посадку, сообщили в компании.
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