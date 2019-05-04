Пожар в Шереметьево. Летевший из Минска борт ожидает разрешения на посадку

Источник материала: Tut.by

Прилетевший из Минска в Москву рейс B2 977 авиакомпании «Белавиа» ожидает разрешения на посадку в аэропорту Шереметьево. Там сегодня загорелся лайнер российской авиакомпании.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет российской авиакомпании, который летел в Мурманск. Лайнер запросил аварийную посадку и загорелся при приземлении. На борту было 78 человек. Пожар ликвидировали.

Boeing 737−300 авиакомпании «Белавиа», вылетевший из Минска, должен был приземлиться в Шереметьево в 19.30. Сейчас он ожидает разрешения на посадку, сообщили в компании.