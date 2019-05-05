Дожди в понедельник не прекратятся

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают, что в понедельник, 6 мая, погода существенно не изменится. Снова ожидаются дожди.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«6 мая в отдельных районах республики ожидаются сильные дожди, местами по востоку страны — грозы», — сказано в сообщении на сайте Белгидромет Минприроды.

Днем 5 мая в Могилеве была первая гроза . Из-за непогоды были сломаны несколько деревьев, повреждены автомобиль и остановочный пункт. А с одного из домов, где идет капремонт, слетели пенопласт и даже кирпичи.

Ранее в прогнозе погоды на понедельник синоптики рассказали , что температура воздуха минимальная ночью составит +3…9°С, максимальная температура днем +8…14°С; по востоку страны ночью +10…12°С, днем +15…18°С. Дожди ожидаются и во вторник.

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