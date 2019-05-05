|
Дожди в понедельник не прекратятся
05.05.2019 22:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупреждают, что в понедельник, 6 мая, погода существенно не изменится. Снова ожидаются дожди.
«6 мая в отдельных районах республики ожидаются сильные дожди, местами по востоку страны — грозы», — сказано в сообщении на сайте Белгидромет Минприроды.
Днем 5 мая в Могилеве
Ранее в прогнозе погоды на понедельник синоптики
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики предупреждают, что в понедельник, 6 мая, погода существенно не изменится. Снова ожидаются дожди.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)