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Предварительная информация: белорусов среди пострадавших в аэропорту Шереметьево нет
05.05.2019 21:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По предварительной информации, белорусов среди пострадавших на рейсе Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево нет. Об этом TUT.BY рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Напомним, 5 мая вечером в московском аэропорту Шереметьево
Всего на борту самолета находились 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа.
По данным
Самолет удалось потушить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания лайнера (по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
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По предварительной информации, белорусов среди пострадавших рейса Москва - Мурманск в аэропорту Шереметьево нет.
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