Сегодня православные празднуют Проводное воскресенье

Источник материала: Полымя

Первый воскресный день после Пасхи православные христиане празднуют особо и называют Антипасхой.





Этот день воспринимается как повторение Праздника Пасхальной радости особенно для тех, кто пропустил первое возвещение о Воскресении Иисуса Христа.

Сегодня верующие вспоминают Фому, одного из учеников Христа, который не уверовал в святое воскресение своего Учителя.

Он признал свой грех неверия лишь после того, как Господь явил себя. В Фомино воскресенье верующие вспоминают житие апостола и его добрые деяния.

Этот день начинается с праздничной литургии, затем верующие отправляются на кладбища, где молятся за души усопших родственников, а также зажигают свечи и оставляют угощения.

В этот день можно веселиться и привлекать в жизнь любовь. Это воскресенье открывает период венчаний, которые во время Великого поста были запрещены.

На Красную горку возобновляются ухаживания, девушки присматривают себе спутника жизни.

В этот день не следует предаваться унынию. Необходимо провести его весело, навестить родственников или друзей.

Сегодня нельзя ни с кем ссориться, если конфликт произошел, то ссора может продлиться весь год.

Вечером не следует оставаться дома, необходимо выходить на вечерние гулянья, чтобы себя показать и на других посмотреть.