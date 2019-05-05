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Сегодня православные празднуют Проводное воскресенье

05.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Первый воскресный день после Пасхи православные христиане празднуют особо и называют Антипасхой.

Сегодня православные празднуют Проводное воскресенье

Этот день воспринимается как повторение Праздника Пасхальной радости особенно для тех, кто пропустил первое возвещение о Воскресении Иисуса Христа.

Сегодня верующие вспоминают Фому, одного из учеников Христа, который не уверовал в святое воскресение своего Учителя.

Он признал свой грех неверия лишь после того, как Господь явил себя. В Фомино воскресенье верующие вспоминают житие апостола и его добрые деяния.

Этот день начинается с праздничной литургии, затем верующие отправляются на кладбища, где молятся за души усопших родственников, а также зажигают свечи и оставляют угощения.

В этот день можно веселиться и привлекать в жизнь любовь. Это воскресенье открывает период венчаний, которые во время Великого поста были запрещены.

На Красную горку возобновляются ухаживания, девушки присматривают себе спутника жизни.

В этот день не следует предаваться унынию. Необходимо провести его весело, навестить родственников или друзей.

Сегодня нельзя ни с кем ссориться, если конфликт произошел, то ссора может продлиться весь год.

Вечером не следует оставаться дома, необходимо выходить на вечерние гулянья, чтобы себя показать и на других посмотреть.

Источник: belnovosti.by

 
 
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Первый воскресный день после Пасхи православные христиане празднуют особо и называют Антипасхой. Этот день воспринимается как повторение Праздника Пасхальной...
 
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