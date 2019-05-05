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ФПБ помогла около 100 незаконно уволенным людям вернуться на работу

05.05.2019 20:36 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФПБ помогла около 100 незаконно уволенным людям вернуться на работу
Фото из архива

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси в прошлом году помогла сотне незаконно уволенных людей вернуться на работу, а также возвратить около Br4,2 млн невыплаченных и удерживаемых денежных средств. Об этом 5 мая в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель ФПБ Михаил Орда, сообщает БЕЛТА.

"Только за прошлый год мы выявили 41 тыс. нарушений в области трудового права, которые по настоянию профсоюзов были исправлены. Наши технические инспекторы обнаружили 64 тыс. нарушений в области охраны труда, техники безопасности, - сказал Михаил Орда. - Около 100 человек, которые были незаконно уволены, мы вернули обратно на работу. В ста случаях мы отстаивали интересы людей в судах, где были вынесены вердикты в их пользу".

Он также отметил, что приоритетом в работе профсоюзов за 115 лет оставался человек труда. "Сегодня мы выступаем за солидарность, справедливость в трудовых отношениях и распределении доходов. Мы говорим в правительстве на самом высоком уровне, что требуются меры защиты трудовых ресурсов страны, - подчеркнул Михаил Орда. - Сейчас с Парком высоких технологий договорились о создании профсоюзов, обсуждаем аспекты. В этом и заключается социальное партнерство, когда мы слышим друг друга и ищем подходы, которые устраивают все стороны - и нанимателя, и работника".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси в прошлом году помогла сотне незаконно уволенных людей вернуться на работу, а также возвратить около Br4,2...
 
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