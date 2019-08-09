Требования к нанесению опознавательной окраски трубопроводов тепловых сетей потребителей

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На сегодняшний день основными техническими нормативными правовыми актами, регламентирующими требования по безопасной эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей, являются ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и ТКП 459-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей». Однако отдельные пункты данных ТКП имеют ссылки на другие технические нормативные правовые акты, что существенно затрудняет их исполнение работниками энергослужб предприятий.

Предлагаем рассмотреть исчерпывающий перечень требований к нанесению опознавательной окраски трубопроводов тепловых сетей потребителей, где теплоносителем является вода. Основные требования к опознавательной окраске регламентированы ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».

Все трубопроводы потребителей, проложенные в видимых местах, доступных для обслуживания, должны иметь участки опознавательной окраски (далее - кольца), наносимые сплошным по всем коммуникациям кольцом. Так как теплоносителем является вода, использовать для опознавательной окраски необходимо зеленый цвет. Расстояние между кольцами на трубопроводах внутри зданий должно составлять от 1 до 3 м , а при надземной прокладке кольца должны наноситься через каждые 50 м .

Кроме того, окраску необходимо наносить в наиболее ответственных местах. Для удобства ориентировки кольца обязательно должны наноситься на трубопровод перед его входом и после выхода из стены, а так же по обе стороны задвижек, вентилей и другой запорной и регулирующей арматуры. В непроходных каналах, при бесканальной прокладке кольца наносятся в пределах камер и смотровых колодцев. Ширина кольца должна приниматься в зависимости от наружного диаметра трубопровода (с учетом изоляции):

- для труб диаметром до 300 мм - не менее четырех диаметров;

-для труб диаметром свыше 300 мм - не менее двух диаметров.

Ориентировочно ширина кольца должна составлять не менее 50 мм .

На запорной арматуре, а так же на прилегающих участках теплопроводов стрелкой должно быть указано направление движения теплоносителя, нанесены номера на арматуру по схеме, указатели направления ее закрытия и открытия. Направление теплоносителя должно указываться острым концом стрелок, наносимых непосредственно на трубопроводы. Цвет стрелок должен быть белым или черным с учетом обеспечения наибольшего контраста с основным цветом покровного слоя тепловой изоляции.

Наименование транспортируемого вещества обозначается посредством цифр. Применительно к теплоустановкам, подключенным к централизованной системе отопления, используются обозначения трех основных видов веществ:

1.1 - вода питьевая;

1.3 - вода горячая (водоснабжение);

1.4 - вода горячая (отопление);

Принят белый цвет надписей при нанесении их на зеленый фон опознавательных колец.

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Воробей Е. А.