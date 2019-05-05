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Жареная корюшка, янтарная баня и сафари. Сколько стоит отдых в Паланге?

06.05.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Паланга — идеальное место для тех, кто устал от шумной городской жизни и решил привести свои мысли, а заодно и тело в порядок. Морской воздух Балтики освежает, километры велодорожки позволяют держать себя в тонусе, ботанический парк Бируте — расслабиться, а национальная литовская еда — получить удовольствие от жизни. TUT.BY узнал, во сколько обойдется уик-энд в курортном городе, почему литовцы считают свою янтарную баню лучшей в мире и правда ли, что жареная корюшка — самая вкусная рыба.


Побережье — это 24 километра белоснежных пляжей и дюн

Прекрасные пляжи, рассветы и закаты

— За что туристы так любят Палангу? За море, вкусную еду, хорошее вино, дом привидений и велосипеды, — быстро перечисляет достоинства города директор информационного центра Раса Кмитиене, когда мы с ней идем по центральной улице Паланги Басанавичюса.

Здесь одно уютное кафе прижимается к другому, на них натянуты разноцветные гирлянды, аллеи украшают пестрые тюльпаны, нежно розовая сакура, а напротив костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, который виден с любой точки города, распустилась магнолия. Такая идеальная картина, которую любят рисовать художники.


Напротив костела Вознесения Пресвятой Девы Марии распустилась магнолия

В мае жизнь в Паланге еще неспешная, несуетливая, на улицах мало прохожих, и все идут одним маршрутом — по улице Басанавичюса к пирсу. Длинному, деревянному, усыпанному многочисленными фонарями.

Здесь устраиваются самые красивые и бесплатные аттракционы — рассветы и закаты. На часах 7 утра, Балтика шумит, на волнах качаются и кричат чайки. На огромном пляже всего человек двадцать. Кто-то бегает вдоль моря, кто-то ловит рыбу, а некоторые любуются красивым рассветом.

— Каждое утро прихожу сюда на полчаса перед работой, чтобы подышать воздухом, заняться йогой, — признается Эдмундас, владелец известного рыбного ресторана Zuvine.

Вдоль Балтики километры просторного чистого пляжа с белым песком. Это рай для любителей пеших прогулок. С одной стороны шумное море, с другой — дюны и хвойный лес. И если утром немногие могут рано встать, то вечером к пирсу задолго до заката идут семьи, компании друзей, пенсионеры.


Люди приходят к морю вечером, чтобы полюбоваться красивым закатом

Они занимают места на скамейках, усаживаются перед пляжем и любуются вечерним небом.

Номер в хорошем отеле — 60 евро, комната у местных — от трех евро

Добраться до Паланги белорус может сразу несколькими способами: на машине преодолеть 500 километров и границу за 8−10 часов, на самолете примерно за 70 евро в обе стороны, выбрать поезд до Клайпеды или автобус. Например, туристическое агентство «Вокруг света» предлагает поездку Минск — Паланга — Минск за 50 евро для взрослых и 40 для детей. Это стоимость проезда.

Те, кто был в Паланге несколько лет назад, отмечают: город сильно изменился за последнее время, внешне преобразился, но при этом сохранил свою самобытность и, несмотря на строительство новых зданий, здесь нет плантаций вырубленных деревьев.


В Паланге дорожат каждым деревом. И не природа подстраивается под человека, а наоборот

Например, дизайн известного спа-отеля подстраивали под то, как растут деревья! Здание вышло необычным, извилистым, его огибают десятки высоких и пышных сосен. Главное, природа осталась нетронутой, и отель идеально в нее вписался.

С выбором отеля в Паланге точно не будет проблем, здесь они на любой вкус и кошелек. Любители минималистического стиля и светлых тонов могут остановиться в Melt, номер на двоих стоит 49 евро, в сезон — 59. Из окон открывается вид на Ботанический сад Бируте и центральную улицу, прямо возле входа стоят удобные велосипеды, арендовать их можно за два евро в час.


И туристы, и местные любят гулять в ботаническом саду Бируте

Те, кто ценят необычную кухню и комфорт, могут забронировать номер в Grand Baltic Dunes за 60 евро. Заказать на ужин уху с белым шоколадом и узнать, что шеф-повар ресторана занял второе место в Литве на соревнованиях. Но самый дешевый и давно проверенный способ — снять комнату у местных от трех евро в день, так литовские дедушки и бабушки дополнительно зарабатывают на жизнь.

— Бюджетные путешественники предпочитают останавливаться в поселке Швентойе, здесь цены на жилье и еду немного дешевле, — рассказывает Раса. — Например, в прошлом году местный байкер открыл отель и весь интерьер выдержан в этом стиле: черно-белые стены, байк на входе, на стойке регистрации десятки черепов.

Кстати, стоит один день в байкерском отеле 60 евро, а в июне сюда на фестиваль съедутся байкеры из России, Финляндии, Голландии, чтобы пошуметь и оторваться на концерте.

Во время сафари с руки можно покормить хлебом лосиху Любовь

Прогуливаясь по Паланге, ловишь себя на мысли: это не город, а сплошной ботанический сад. Высокие и пышные хвои, ухоженные и подстриженные кусты, везде цветы, и, конечно же, море. Можно неторопливо прогуливаться или же, наоборот, торопливо, взяв в руки палки для скандинавской ходьбы, но лучше всего сесть на велосипед и укатить куда глаза глядят.


Паланга — рай для велосипедистов

Километры велодорожки позволяют туристу выбрать любой маршрут. Например, уехать за 15 километров на сафари. Для скептиков, которые считают, что настоящее сафари может быть только в Африке, ответим: здесь градус умиления маленькими оленями, ламами и альпаки зашкаливает.

Пока в вольерах на солнце греются рыси, скучают медведи, нас встречает сотрудник Gamtos perlai Альгис. Уже 20 лет он работает с животными, когда-то, в советское время, на этих 200 гектарах был военный полигон. Теперь это бескрайние поля и леса, на которых живут страусы, кабаны, волки, зубры.


На месте советского военного полигона теперь сафари-парк

Перед поездкой небольшая инструкция: из машины не выходить, с рук можно покормить только лося.

— Мэйле, мэйле, — зовет кого-то Альгис, когда мы подъезжаем к березовой роще.

— Это какой-то специальный язык? — спрашиваем у нашего сопровождающего.

— Это имя лосихи, что в переводе значит «любовь», — смеется Альгис.

На то это и сафари, чтобы все пошло не по плану. Наша машина застревает в лесу, и пока ее вытягивает трактор, мы выходим на природу. Мэйле сперва осторожно, робко, а потом уже смело шагает в нашу сторону.


Лосиха Любовь сама пришла к машине в поиске еды

— Сейчас на нас нападет Любовь, — шутит наша компания, лосиха подходит к машине, по-хозяйски просовывает голову в салон и ждет, когда ее начнут кормить хлебом c руки. Этот трюк вместе с Альгисом они проделывали не раз.


Лосиха Любовь с удовольствием ест хлеб из рук туристов

Идея создать такое место возникла у жителя Клайпеды, опытного охотника. О том, что он профи, сам за себя говорит музей охотничьих трофеев. На входе — изображения слона, льва, леопарда, носорога и буйвола.

— Считается, если ты застрелил этих животных, ты крутой охотник, — смеется Альгис.

В музее каких только чучел животных нет! Африканского слона, белого медведя, зебры, дикого кабана, жирафа. Сколько всего экземпляров, точно никто не знает. Кстати, остановиться здесь же в отеле стоит 30−60 евро, а в кафе вам подадут омлет из страусиных яиц. Сафари туристу обойдется в пять−восемь евро, вход в музей трофеев четыре−шесть евро.

«Рыба не приплывает, она приходит»

Литовская кухня не нуждается в представлении: цепелины, картофельные колбаски ведарай, кедайню блинай. Средний чек в Паланге в кафе, такой же как в Вильнюсе, — 15−20 евро, но можно найти обед дня в некоторых заведениях за 3,5 евро. За эти деньги предлагают суп, второе блюдо и напиток.


Средний чек на двоих — 15−20 евро

Пройти мимо рыбного ресторана Zuvine сложно. Во-первых, он расположен на центральной улице Басанавичюса. Во-вторых, его дизайн, большие окна и залитая солнцем терраса как магнитом притягивают посетителей. Те, кто побывал здесь однажды, возвращаются снова и снова: за отличной кухней, хорошим вином, обслуживанием на высшем уровне и атмосферой. Пока на стол подают копченую икру палтуса, хозяин ресторана Эдмундас увлеченно рассказывает, как дело всей его жизни стало успешным бизнесом.

— Я не работаю здесь, я живу, поэтому мне нетрудно работать 15−16 часов, рано вставать и ехать в Клайпеду в порт за рыбой, — признается Эдмундас.

Точнее, рестораном живет вся команда, в прошлом году она уехала в Тоскану собирать виноград, чтобы прочувствовать запах будущего вина, проникнуться его производством и подработать новые сорта вин для своего заведения. Например, официант Лукас, политолог по образованию, понял: его призвание — кухня. Он начал предлагать Эдмундасу попробовать блюда, которые сам придумал, шеф одобрил и стал вводить их в меню. Впереди у Лукаса стажировка в хорошем европейском ресторане, а прошлым летом как лучший сотрудник он ездил отдыхать в Португалию. Эдмундас человек увлекающийся, легкий на подъем.


Такой фирменный суп ресторана на две персоны стоит 31 евро

— В один из своих ресторанов на лето мы взяли курс актеров и их снимали в реалити-шоу «Бар», это был интересный опыт, — отмечает хозяин.

По мнению владельца рыбного ресторана, жареная корюшка — самая вкусная рыба в мире. Литовцы так ее любят, что даже устроили специальный праздник в ее честь, который ежегодно проходит в Паланге.

— Мы никогда не говорим, что рыба приплывает, только: «Рыба к нам приходит». Сейчас межсезонье, закончилась корюшка, и должен прийти палтус, мы его очень ждем, — продолжает рассказывать Эдмундас.

Тигровые креветки на снегу в его ресторане стоят 12 евро, жареная корюшка — семь, уха дня — 3,80, фирменный суп ресторана на две персоны — 31 евро.

«Мы долго терпели — и дождались. Палангу больше не сравнивают с Нидой»

Жители Паланги говорят, чтобы почувствовать город, успеть им насладиться и влюбиться, нужна как минимум неделя. Дом привидений, музей янтаря, парк сказок, старинная аптека — это всего лишь короткий список тех мест, куда стоит заглянуть путешественнику.


Янтарная баня находится в комплексе отдыха и оздоровления Atostogu parkas

С особой гордостью здесь рассказывают про янтарную баню. По словам литовцев, она лучшая в мире. Чтобы ее сделать, понадобилось три тонны балтийского янтаря! Она находится в комплексе отдыха и оздоровления Atostogu parkas, потолок, стены и лежаки сделаны из драгоценного камня. Такая баня идеально подходит тем, кто хочет укрепить иммунную систему, кто много работает и мало отдыхает. Благодаря мягкому и светлому освещению человек расслабляется с первых минут.

— Мы долго терпели — и дождались. Паланга стала лучшей. Нас много сравнивали с Нидой, теперь — нет, — с радостью отмечает Эдмундас.


В последнее время у самих литовцев стало модно покупать вторые квартиры в Паланге

Жители Паланги рассказывают, что в последнее время у самих литовцев стало модно покупать вторые квартиры именно в этом курортном городе. Они оставляют на выходные, длинные праздники шумную городскую жизнь и едут к морю, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться природой.

 
Теги: Минск
 
 
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Паланга - идеальное место для тех, кто устал от шумной городской жизни и решил привести свои мысли, а заодно и тело в порядок.
 
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