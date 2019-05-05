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Похолодание и дожди. Погода в Могилеве на неделю

06.05.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видели, что натворила вчера в Могилеве первая майская гроза? Надеемся, что в ближайшие дни такого не повторится, потому сегодня и завтра что по прогнозу — тоже грозы и дожди. Зато потом — без осадков, хотя по-прежнему прохладно. А вот рабочие пятница и суббота обещают быть дождливыми, но это предварительный прогноз.


Фото: serovglobus.ru

Сегодня, 6 мая, прогнозируют грозы и дожди и максимум +15°С.

Во вторник, когда православные будут отмечать Радуницу, вопреки всем традициям, тоже будет дождливо, ветрено, возможны грозы. Похолодает до +6…+13°С.

В среду, 8 мая, порывистый ветер до 12 м/с сохранится в первой половине суток, но прогнозируют уже облачную с прояснениями погоду и похолодание — +6…+11°С.

Погода 9 мая обещает быть пасмурной, но без дождей. Ждем и небольшое потепление — до +13°С.

А в рабочую пятницу, 10 мая, могут вернуться дожди, но только в первой половине суток. Прогнозируют переменную облачность, +10…+15°С.

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Теги: Могилев
 
 
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Погода на Радуницу и 9 мая в Могилеве будет не такой, какой нам бы хотелось,
 
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