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Похолодание и дожди. Погода в Могилеве на неделю
06.05.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Видели, что
Сегодня, 6 мая, прогнозируют грозы и дожди и максимум +15°С.
Во вторник, когда православные будут отмечать Радуницу, вопреки всем традициям, тоже будет дождливо, ветрено, возможны грозы. Похолодает до +6…+13°С.
В среду, 8 мая, порывистый ветер до 12 м/с сохранится в первой половине суток, но прогнозируют уже облачную с прояснениями погоду и похолодание — +6…+11°С.
Погода 9 мая обещает быть пасмурной, но без дождей. Ждем и небольшое потепление — до +13°С.
А в рабочую пятницу, 10 мая, могут вернуться дожди, но только в первой половине суток. Прогнозируют переменную облачность, +10…+15°С.
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Погода на Радуницу и 9 мая в Могилеве будет не такой, какой нам бы хотелось,
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