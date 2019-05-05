Источник материала: Газета Авангард

7 мая – всеобщий день поминовения усопших (Радоница).





В связи с этим Администрация зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь сообщает, что в период с 4 по 7 мая въезд в зону отселения транспорта и граждан будет свободным. Все остальные дни посещение зоны отселения осуществляется только по пропускам при наличии с собой документа, удостоверяющего личность. За каждым кладбищем будут закреплены работники спецлесхоза, сотрудники милиции. Также будут осуществляться контроль въезда и выезда автотранспорта и дежурство автопатруля.

При въезде в зону отчуждения и отселения придерживайтесь и выполняйте требования нахождения на территории радиоактивного загрязнения, а именно:

— при следовании на транспорте необходимо двигаться только по разрешенному маршруту с разрешенной скоростью, без остановок, приняв все меры по исключению попадания пыли в салон;

— во избежание несчастных случаев, так как в некоторых отселенных населенных пунктах остались незарытые погреба, ямы, колодцы, пешее передвижение по населенным пунктам запрещено.

Более того, при уборке могил и очистке территории кладбища мусор следует удалять в установленные за его пределами места. Сжигание мусора категорически запрещено. Не кладите продукты питания непосредственно на землю и защищайте их от попадания пыли. Избегайте сидения на земле, длительного нахождения в низких местах и лесных массивах. Перед посадкой в автомобиль очистите от грязи и пыли обувь, верхнюю одежду, промойте открытые участки тела привезенной с собой водой и не забывайте о клещах.

Обнаруживший возгорание или другие чрезвычайные ситуации обязан сообщить о них в РОЧС (тел. 101), работникам милиции (тел. 102).

Помните: нарушение установленных требований правового режима отселенных территорий влечет за собой принятие административных мер.