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МИД: белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в Шереметьеве

06.05.2019 11:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

МИД: белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в Шереметьеве
Фото из архива

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"По имеющейся у нас на настоящий момент информации, белорусов нет среди погибших и пострадавших пассажиров при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево", - сказал Анатолий Глаз.

В аэропорту Шереметьево 5 мая аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.

В пресс-службе Президента Беларуси сообщили, что Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству России, родным и близким погибших.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник...
 
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