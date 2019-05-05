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МИД: белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в Шереметьеве
06.05.2019 11:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
"По имеющейся у нас на настоящий момент информации, белорусов нет среди погибших и пострадавших пассажиров при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево", - сказал Анатолий Глаз.
В аэропорту Шереметьево 5 мая аварийно приземлился и
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов нет среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник...
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