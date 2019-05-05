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В Беларуси 7 мая прогнозируются дожди и грозы

06.05.2019 11:46 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси 7 мая прогнозируются дожди и грозы
Фото из архива

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 мая прогнозируются дожди и грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник в Беларуси будет облачно. На большей части территории пройдут дожди, ночью в отдельных районах они будут сильными. В дневные часы местами по востоку прогнозируются грозы. Ветер северо-западный порывистый, при грозах сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, к середине дня воздух прогреется до 7-13 градусов тепла, по востоку ночью будет 8-13 градусов, днем - 14-20 градусов тепла.

Ночью 8 и 9 мая местами по республике ожидаются заморозки до минус 3 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 мая прогнозируются дожди и грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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