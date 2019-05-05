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«Пасхальная радость»

06.05.2019 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

2 мая состоялось совместное мероприятие Кобринского ТЦСОН и  Кобринского психоневрологического дома-интерната  для престарелых и инвалидов – «Пасхальная радость». Участники клуба «Встреча» порадовали проживающих дома-интерната своими песнями и поздравлениями с праздником святой Пасхи. Далее подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста  и проживающие психоневрологического интерната поучаствовали в конкурсах и получили приятные призы за победу. Праздничная программа завершилась дискотекой.

«Пасхальная радость»

«Пасхальная радость»
 «Пасхальная радость»
 «Пасхальная радость»
«Пасхальная радость»

Кобринский ТЦСОН.

 

 

 
 
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