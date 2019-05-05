Источник материала: Кобринский вестник

2 мая состоялось совместное мероприятие Кобринского ТЦСОН и Кобринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов – «Пасхальная радость». Участники клуба «Встреча» порадовали проживающих дома-интерната своими песнями и поздравлениями с праздником святой Пасхи. Далее подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста и проживающие психоневрологического интерната поучаствовали в конкурсах и получили приятные призы за победу. Праздничная программа завершилась дискотекой.















Кобринский ТЦСОН.