ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В пункте пропуска "Брузги" приостановлено оформление транспорта в обоих направлениях

06.05.2019 12:18 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брузги" приостановлено оформление транспорта в обоих направлениях, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"По информации польской стороны, в пункте пропуска "Кузница Белостокская" во время его реконструкции была обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны. Польская сторона прекратила оформление как на въезд, так и на выезд всех видов транспорта. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности. В связи с этим пункт пропуска "Брузги" не функционирует до возобновления работы пункта пропуска на сопредельной стороне", - рассказал Антон Бычковский.

Он порекомендовал белорусам, которые планируют свои поездки в польском направлении, учитывать эту информацию и при возможности выбирать другие пункты пропуска.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брузги" приостановлено оформление транспорта в обоих направлениях, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Думал, меня точно не поймают». История 26-летнего наркокурьера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Светлы шлях
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика