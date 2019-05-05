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Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с трагедией в Шереметьево

06.05.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами пожара на самолете авиакомпании «Аэрофлот», сообщает пресс-служба президента.


Фото: Reuters

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании „Аэрофлот“ в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы», — говорится в соболезновании.

Лукашенко передал слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.

 
 
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Лукашенко передал слова поддержки и сострадания родным и близким погибших.
 
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