Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с трагедией в Шереметьево

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами пожара на самолете авиакомпании «Аэрофлот», сообщает пресс-служба президента.



Фото: Reuters

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании „Аэрофлот“ в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы», — говорится в соболезновании.

Лукашенко передал слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.