ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сбор и вывоз — только начало

06.05.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Сбор и вывоз — только начало

На базе № 2 «Жилкомхоза» есть место, которое называется пресс. Пресс — потому что там действительно находится механизм, который называется пресс гидравлический вертикальный «Ужим», стоит он под навесом, территория перед ним огорожена и утрамбована асфальтовой крошкой. Именно туда свозится выбранное и отсортированное вторсырье с полигона ТБО в Глуске и мини-полигонов, расположенных в сельской местности.

Оплачиваемый нами вывоз мусора — это только первый шаг на пути к его обезвреживанию и захоронению. После того как мусор, собранный от наших домов и из контейнеров, окажется на полигоне, его сортируют, то есть выбирают вторсырье: макулатуру, стекло, пластик и так далее. Этим занимается рабочий полигона ТБО. Гораздо проще и быстрее идет работа, когда привозят вторсырье с площадок, где есть контейнеры для раздельного сбора отходов. Правда, его тоже приходится перебирать, потому что в пластик иногда попадает стекло, бумага и наоборот. Намного сложнее с мусором, который изначально жителями никак не сортируется: и времени на выборку вторсырья уходит больше, и само оно зачастую уже непригодно к дальнейшей переработке: стекло разбивается, бумага намокает, разлазится. 

 Упакованное в мешки вторсырье и свозится на пресс. Там сортировка и разделение продолжаются. ПЭТ-бутылки разделяются по цвету, отдельно прозрачные, отдельно цветные, отдельно белые молочные, при этом у каждой бутылки надо открутить или приоткрутить крышечку, чтобы мог выходить воздух, когда бутылка будет под прессом. После этого подготовленное таким образом вторсырье загружается в пресс и прессуется, новые партии бутылок добавляются, пока не получится квадратный тюк нужного объема, тюк обвязывается шпагатом и удаляется из пресса.

Обо всём этом мы узнали и частично увидели, побывав на пункте сбора, том самом прессе, посмотрев, как всё происходит и что из этого выходит. Разъяснения мастера «Жилкомхоза» Ольги Мовчан дополняла рабочая по благоустройству Зоя Полозняк, а работу механизма продемонстрировал Владимир Кирдун, подменявший в тот день постоянного работника пункта Анатолия Болтушкина. Оказывается, за день получается спрессовать тюков пять вторсырья. Вроде бы и небольшая цифра, но если принять во внимание, что тюк, скажем, ПЭТ-бутылки весит примерно 80 килограммов, то за день можно перебрать и спрессовать 400 килограммов этого вторсырья. Слово «можно» здесь употреблено потому, что в реальности ведь на пункте работают с разным сырьем. Тюки с макулатурой значительно тяжелее пластиковых, они по 100 и более килограммов. Кстати, макулатуру тоже надо перебирать, выбрасывая то, что не идет в переработку, например снятые со стен обои, отделяя то, что не является макулатурой, — скотч, пленку, которые бывают на коробках, вкладыши-гнезда для конфет и так далее. Только после этого бумага и картон грузятся в пресс… Туда же как отдельная группа отходов попадают и старые пластмассовые ведра, тазики, канистры, тара из-под бытовой химии, в отдельные тюки прессуются бутылки из-под молока. Всё это затем отправляется на перерабатывающие предприятия: ПЭТ-бутылка на «РеПлас-М», молочная бутылка, пленка, отходы пластмассы — на «Скартэкс», они находятся в Бобруйске. Макулатуру возят на бумажную фабрику «Спартак» в Шклов, а стеклобой смешанный тарный — на ГО «Белресурсы», изношенные шины принимают в Могилёве, а металлолом и цветной металл — в Бобруйске.

«В этом году — рассказывает мастер Ольга Мовчан, — наш «Жилкомхоз» уже сдал в переработку 6 тонн пластмассы, более 21 тонны макулатуры, 23 с половиной тонны стеклобоя, около 19 тонн шин, 7 тонн металлолома. Все остальные твердые бытовые отходы остаются на полигоне, где их обезвреживают: трамбуют, пересыпают, ровняют. Так что одним только сбором и вывозом мусора от населения эта сторона работы нашего предприятия не ограничивается, а только начинается с него».

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Оксаны ВАСИЛЕВСКОЙ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе № 2 «Жилкомхоза» есть место, которое называется пресс. Пресс — потому что там действительно находится механизм, который называется пресс гидравлический...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с трагедией в Шереметьево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика