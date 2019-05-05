Сбор и вывоз — только начало

Источник материала: Радзiма





На базе № 2 «Жилкомхоза» есть место, которое называется пресс. Пресс — потому что там действительно находится механизм, который называется пресс гидравлический вертикальный «Ужим», стоит он под навесом, территория перед ним огорожена и утрамбована асфальтовой крошкой. Именно туда свозится выбранное и отсортированное вторсырье с полигона ТБО в Глуске и мини-полигонов, расположенных в сельской местности.

Оплачиваемый нами вывоз мусора — это только первый шаг на пути к его обезвреживанию и захоронению. После того как мусор, собранный от наших домов и из контейнеров, окажется на полигоне, его сортируют, то есть выбирают вторсырье: макулатуру, стекло, пластик и так далее. Этим занимается рабочий полигона ТБО. Гораздо проще и быстрее идет работа, когда привозят вторсырье с площадок, где есть контейнеры для раздельного сбора отходов. Правда, его тоже приходится перебирать, потому что в пластик иногда попадает стекло, бумага и наоборот. Намного сложнее с мусором, который изначально жителями никак не сортируется: и времени на выборку вторсырья уходит больше, и само оно зачастую уже непригодно к дальнейшей переработке: стекло разбивается, бумага намокает, разлазится.

Упакованное в мешки вторсырье и свозится на пресс. Там сортировка и разделение продолжаются. ПЭТ-бутылки разделяются по цвету, отдельно прозрачные, отдельно цветные, отдельно белые молочные, при этом у каждой бутылки надо открутить или приоткрутить крышечку, чтобы мог выходить воздух, когда бутылка будет под прессом. После этого подготовленное таким образом вторсырье загружается в пресс и прессуется, новые партии бутылок добавляются, пока не получится квадратный тюк нужного объема, тюк обвязывается шпагатом и удаляется из пресса.

Обо всём этом мы узнали и частично увидели, побывав на пункте сбора, том самом прессе, посмотрев, как всё происходит и что из этого выходит. Разъяснения мастера «Жилкомхоза» Ольги Мовчан дополняла рабочая по благоустройству Зоя Полозняк, а работу механизма продемонстрировал Владимир Кирдун, подменявший в тот день постоянного работника пункта Анатолия Болтушкина. Оказывается, за день получается спрессовать тюков пять вторсырья. Вроде бы и небольшая цифра, но если принять во внимание, что тюк, скажем, ПЭТ-бутылки весит примерно 80 килограммов, то за день можно перебрать и спрессовать 400 килограммов этого вторсырья. Слово «можно» здесь употреблено потому, что в реальности ведь на пункте работают с разным сырьем. Тюки с макулатурой значительно тяжелее пластиковых, они по 100 и более килограммов. Кстати, макулатуру тоже надо перебирать, выбрасывая то, что не идет в переработку, например снятые со стен обои, отделяя то, что не является макулатурой, — скотч, пленку, которые бывают на коробках, вкладыши-гнезда для конфет и так далее. Только после этого бумага и картон грузятся в пресс… Туда же как отдельная группа отходов попадают и старые пластмассовые ведра, тазики, канистры, тара из-под бытовой химии, в отдельные тюки прессуются бутылки из-под молока. Всё это затем отправляется на перерабатывающие предприятия: ПЭТ-бутылка на «РеПлас-М», молочная бутылка, пленка, отходы пластмассы — на «Скартэкс», они находятся в Бобруйске. Макулатуру возят на бумажную фабрику «Спартак» в Шклов, а стеклобой смешанный тарный — на ГО «Белресурсы», изношенные шины принимают в Могилёве, а металлолом и цветной металл — в Бобруйске.

«В этом году — рассказывает мастер Ольга Мовчан, — наш «Жилкомхоз» уже сдал в переработку 6 тонн пластмассы, более 21 тонны макулатуры, 23 с половиной тонны стеклобоя, около 19 тонн шин, 7 тонн металлолома. Все остальные твердые бытовые отходы остаются на полигоне, где их обезвреживают: трамбуют, пересыпают, ровняют. Так что одним только сбором и вывозом мусора от населения эта сторона работы нашего предприятия не ограничивается, а только начинается с него».

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Оксаны ВАСИЛЕВСКОЙ